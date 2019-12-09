Evde uyuşturucu satışıyla suçlanan kadına 13 yıl 9 ay hapis

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 9 ay önce bir ihbar üzerine Meral B.'nin Muratpaşa ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada komodin içerisindeki çantada 5 paket halinde 2 kilo 700 gram, mutfak bölümünde ise dolap içerisindeki sakız kutusunda 40 gram eroin bulundu. Ayrıca evde uyuşturucunun paketlenmesinde kullanılan, üzerinde eroin atıklarının bulunduğu 1 bıçak, 2 hassas terazi ve farklı renklerde 23 kilitli poşet ele geçirildi. Meral B., uyuşturucunun eski erkek arkadaşı Veli Ü.'ye ait olduğunu iddia etti. Polis, Meral B. ile erkek arkadaşı Veli Ü.'nün yanı sıra uyuşturucu paketlerinin üzerinde parmak izi bulunan Meral B.'nin oğlu O.S.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Meral B. ve Veli Ü. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.



Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Meral B., daha önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Veli Ü. ve O.S. katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanık Meral B.'nin eroini ticari amaç ile evinde bulundurduğunu, sakladığını, depoladığını ve satmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğini söyleyerek, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu'ndan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, toplanan delillere göre de Veli Ü. ile O.S.'nin beraatlarını istedi.



Son sözü sorulan Meral B., uyuşturucunun kendisine ait olmadığını belirterek, "Uyuşturucuyu evime Veli Ü. getirdi. Veli Ü. avukatımla işbirliği yapıp, suçu üzerime attı. Avukatım ilk mahkemede benim konuşmamamı söyledi. Kendisi de konuşmayarak beni işin içine çekti. Suçu benim üzerime yıktılar. Beraatımı istiyorum" dedi.



Veli Ü. ise Meral B.'nin asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, sanığın avukatını da ilk kez mahkemede gördüğünü ifade etti. Veli Ü.'nün avukatı Bilge Kağan Konyalıgil ise müvekkilinin uyuşturucuda ve diğer materyalde parmak izinin olmadığını belirterek, beraatını istedi.



Mahkeme heyeti Meral B.'yi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu'ndan 13 yıl 9 ay hapis, 27 bin 500 TL de adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer sanıklar Veli Ü. ile O.S.'nin beraatına hükmetti.