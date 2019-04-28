Evde ölü bulundular
ANAOKULU sahibi Selay Soylu (37), Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde bulunan Lalegül Sokak’taki evinde yalnız yaşıyordu. Geçen çarşamba günü evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları kapı ziline bastı ancak kapıyı açan olmadı.
Bunun üzerine komşular polise haber verdi. Polis, savcılığa bilgi vererek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Selay Soylu’nun cesedi yatak odasında yatağının yanında bulundu. Çürümeye başladığı belirlenen Soylu’nun cesedinin yanındaki köpeğinin de açlıktan öldüğü belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset ve evde inceleme yaptı. Soylu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, yakınlarıyla yaptığı görüşmelerde Soylu’nun evde yalnız yaşadığını, anaokulu nedeniyle yaklaşık 500 bin TL civarında borçlandığını, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığını ve ilaç kullandığını tespit etti.
Polis olayla ilgili araştırmasını devam ettirirken, kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayda Soylu’nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle