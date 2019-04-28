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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN / İSTANBUL
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Evde ölü bulundular

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Evde ölü bulundular

ANAOKULU sahibi Selay Soylu (37), Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde bulunan Lalegül Sokak’taki evinde yalnız yaşıyordu. Geçen çarşamba günü evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları kapı ziline bastı ancak kapıyı açan olmadı.

Bunun üzerine komşular polise haber verdi. Polis, savcılığa bilgi vererek çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Selay Soylu’nun cesedi yatak odasında yatağının yanında bulundu. Çürümeye başladığı belirlenen Soylu’nun cesedinin yanındaki köpeğinin de açlıktan öldüğü belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset ve evde inceleme yaptı. Soylu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, yakınlarıyla yaptığı görüşmelerde Soylu’nun evde yalnız yaşadığını, anaokulu nedeniyle yaklaşık 500 bin TL civarında borçlandığını, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığını ve ilaç kullandığını tespit etti.

Evde ölü bulundular

Polis olayla ilgili araştırmasını devam ettirirken, kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayda Soylu’nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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