Evde kanlar içinde bulundu
Adana'da, silahla yaralanmış halde hastaneye getirilen kadın, tedavi altına alındı.
Dumlupınar Mahallesi 38081 Sokak'ta yaşayan Zeliha T, karnından tabancayla yaralanmış halde, nikahsız yaşadığı Yunus B. tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Tedavi altına alınan kadının, Yunus B. ile sorunları olduğu ve kendini yaraladığı iddia edildi.
Polis, Yunus B'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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