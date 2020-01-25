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Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 17:20,Son Güncelleme:/

Evde Hint keneviri yetiştirmek için ışıklandırma sistemi

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Evde Hint keneviri yetiştirmek için ışıklandırma sistemi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir eve baskın yapan polis ekipleri, 100 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ile kenevir yetiştirmekte kullanılan ışıklandırma sistemi ele geçirdi. Evdeki D.K, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'ndeki bir evde Hintkeneviri yetiştirildiğini öğrendi. Teknik ve fiziki takibin ardından dün eve operasyon yapıldı. Evde yapılan incelemede, zemin katta Hint keneviri yetiştirilmesi için sera düzeneği kurulduğu belirlendi. Odalarda yapılan aramada ise saksılar içinde 100 kök Hint keneviri, 165 gram esrar, 72 gram likit esrar, 1 pres vakum makinesi, 1 hassas terazi ile kenevir yetiştirmekte kullanılan 3 ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan D.K.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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