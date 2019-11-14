Evde bakım parası hangi illerde hesaplara yattı? Evde bakım parası sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık bin 85 liralık, evde bakım yardımının bu ay hangi iller için hesaplara yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım parası hangi illerde hesaplara yattı?
Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım yardımından yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. Kasım ayında ödenecek maaşın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, engelli bakım parası hakkında ayrıntılar...
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
Evde bakım maaşı, bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar, takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
Evde bakım maaşı şu ana kadar; Amasya, Kırıkkale, Edirne, Tokat, Ordu, Bayburt, Adıyaman, Manisa, Samsun, İstanbul, Denizli, Kırklareli, Bolu, Mersin, Konya, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Zonguldak, Afyonkarahisar, Uşak, Diyarbakır, Osmaniye, Aydın’da yatırıldı.
2005'TEN BU YANA ÖDENİYOR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan ve engelli vatandaşların aileleri ile birlikte olmalarına imkan sağlayan evde bakım yardımı aylık bin 85 liraya ulaştı.
Bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için verilen evde bakım desteği kapsamında, Türkiye genelinde 2017 yılında 499 bin 737 vatandaşa 5 milyar 720 milyon 106 bin 272 lira kaynak aktarıldı.
Bu yılın ilk üç aylık döneminde de 502 bin 508 vatandaşa 1 milyar 572 milyon 793 bin 278 lira ödendi.
2828 sayılı Kanun'un Ek 7'nci maddesi hükmü ve ilgili mevzuatı gereği yürütülen evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor.
Bu yardımdan en az yüzde 50 engelli veya ağır engeli bulunanlar, il müdürlükleri bünyesinde görev alan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nce bakıma ihtiyacı olan engelliliği tespit edilen ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan kişiler faydalanabiliyor.
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