Evde bakım maaşı yattı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.10.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Evde bakım maaşı yattı mı?

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Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bu desteği alan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Engel oranı yüzde 50 ve üzerinde yer alan, kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin belirli oranda altında yer alan ailelere verilen evde bakım maaşı, hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla sorgulanıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Evde bakım maaşı yatan iller, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı, bu ayki durumuyla merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? İşte, merak edilen bilgiler

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞLARINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN

Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

VEFAT HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI GEREKİYOR

Engellinin vefat etmesi hâlinde, akrabası en geç on beş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem yapılır.

EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

 

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