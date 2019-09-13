Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 13 Eylül e-devlet evde bakım parası sorgulama
Bakıma ihtiyacı olan engellilere destek amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı 13 Eylül'de merak edilen konular arasında yer aldı. Evde bakım parası yatan iller hangileri? sorusuna yanıt arayanlar, internetten konunun detaylarını sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı yatırıldı mı? Evde bakım parası hangi illerde yattı? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım maaşı yatan iller gündemdeki yerini koruyor. Başvuruda bulunup, evde bakım maaaşı almayı bekleyenler, maaşların yattığı illeri sorguluyor. Evde bakım parasına dair detaylar e-devlet hizmeti ile vatandaşlara bilgi sunuyor. İşte, 13 Eylül e-devlet evde bakım parası sorgulama ekranı.
EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?
Evde bakım maaşı yatan iller, E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
EVDE BAKIM PARASINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANININ YÜZDE KAÇ OLMASI GEREKİR?
Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
EVDE BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?
Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.
EVDE BAKIM YARDIMINI BU AY ALAMADIM NEDEN?
Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir. Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.
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