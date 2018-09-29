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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2018 - 23:50, Son Güncelleme:

Ev yakma beraatına Yargıtay itirazı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Ev yakma beraatına Yargıtay itirazı

MUŞ’ta 25 yıl önce bir evde, Mehmet Nasır Öğüt ve eşi Eşref ile 7 çocuklarının yanarak ölmesine ilişkin yargılanan askerlerin beraatıyla sonuçlanan davaya Yargıtay Cumhuriyet savcısı itiraz etti.

Tebliğnamede, köylüler ve askerlerin farklı ifadeler verdiği belirtilerek beraat kararının bozulması istendi. Altınova beldesinde, 2 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin Astsubay Mustafa Uçar’ı şehit etmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda Öğüt ve eşi ile en büyüğü 12, en küçük 3 yaşındaki 7 çocuğun bulunduğu ev yandı, dokuz kişi hayatını kaybetti.

Hasköy İlçe Jandarma Komutanı Bülent Karaoğlu ile üç sanık, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada 1 Mart 2016’da delil yetersizliğinden beraat etti. Avukat Kadir Karaçelik de yargılamanın eksik yürütüldüğünü savunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve karara itiraz etti.

AYDINLATILMA İHTİMALİ VAR
Savcı Fehmi Tosun, 2 Nisan’da hazırladığı tebliğnameyle, kararın bozulmasını istedi. Geçen hafta taraflara ulaşan tebliğnamede, olayla ilgili güvenlik güçleri ve köylülerin anlatımlarının çelişkili olduğu ve bu hususların halen aydınlatılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi: “Gündüz bir astsubayın şehit olduğu bir köye gece teröristlerin baskın vermelerinin alışık bir terör eylemi olmadığı, yüzlerce askerin ve teröristin iki saat çatıştığı kabul edilirse hiçbir askerin yaralanıp şehit olmaması ve hiçbir teröristin ölmemesinin mantığa uymadığı, operasyonun yöneticisinin tespit edilememesi ve operasyona ilişkin hiçbir belgenin arşive konmamasının inandırıcı olmadığı, suçu sabit olmayan hiç kimsenin sırf kamuoyu istiyor diye cezalandırılmasının mümkün olmadığı, bazı tanık askerlerin köyün askerlerce yakıldığına yönelik kuşku doğuracak beyanlar verdiği olayda dosyanın bir kısmının araştırılması gereken hususların henüz araştırılmadığının tespit edildiği...”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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