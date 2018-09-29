Ev yakma beraatına Yargıtay itirazı
MUŞ’ta 25 yıl önce bir evde, Mehmet Nasır Öğüt ve eşi Eşref ile 7 çocuklarının yanarak ölmesine ilişkin yargılanan askerlerin beraatıyla sonuçlanan davaya Yargıtay Cumhuriyet savcısı itiraz etti.
Tebliğnamede, köylüler ve askerlerin farklı ifadeler verdiği belirtilerek beraat kararının bozulması istendi. Altınova beldesinde, 2 Ekim 1993’te PKK’lı teröristlerin Astsubay Mustafa Uçar’ı şehit etmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda Öğüt ve eşi ile en büyüğü 12, en küçük 3 yaşındaki 7 çocuğun bulunduğu ev yandı, dokuz kişi hayatını kaybetti.
Hasköy İlçe Jandarma Komutanı Bülent Karaoğlu ile üç sanık, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davada 1 Mart 2016’da delil yetersizliğinden beraat etti. Avukat Kadir Karaçelik de yargılamanın eksik yürütüldüğünü savunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve karara itiraz etti.
AYDINLATILMA İHTİMALİ VAR
Savcı Fehmi Tosun, 2 Nisan’da hazırladığı tebliğnameyle, kararın bozulmasını istedi. Geçen hafta taraflara ulaşan tebliğnamede, olayla ilgili güvenlik güçleri ve köylülerin anlatımlarının çelişkili olduğu ve bu hususların halen aydınlatılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi: “Gündüz bir astsubayın şehit olduğu bir köye gece teröristlerin baskın vermelerinin alışık bir terör eylemi olmadığı, yüzlerce askerin ve teröristin iki saat çatıştığı kabul edilirse hiçbir askerin yaralanıp şehit olmaması ve hiçbir teröristin ölmemesinin mantığa uymadığı, operasyonun yöneticisinin tespit edilememesi ve operasyona ilişkin hiçbir belgenin arşive konmamasının inandırıcı olmadığı, suçu sabit olmayan hiç kimsenin sırf kamuoyu istiyor diye cezalandırılmasının mümkün olmadığı, bazı tanık askerlerin köyün askerlerce yakıldığına yönelik kuşku doğuracak beyanlar verdiği olayda dosyanın bir kısmının araştırılması gereken hususların henüz araştırılmadığının tespit edildiği...”
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