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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Taylan YILDIRIM/BODRUM (Muğla), (DHA)
27.11.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Ev satışı sırasında imzaladığı senet başına dert açtı

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BODRUM'da yaşayan emekli Cem Öztekin, satılığa çıkardığı evine alıcı olan ve kendisini 'komiser' olarak tanıtan U.B. nakit yerine senet vermeyi teklif edince satıştan vazgeçti. Ancak bu süreçte U.B.'nin emlak vergisi ve evin zorunlu deprem sigortası için ödediği 2 bin 200 TL'ye karşı senet verince 250 bin TL borç ile karşı karşıya kaldı. Sahte imzayla 250 bin TL'lik senet düzenleyen U.B., Öztekin'in 2 evine haciz koydurttu. İcra dairesinden gelen tebilagatla durumdan haberdar olan Cem Öztekin soluğu mahkemede aldı.

Cem Öztekin, Bodrum'da bulunan evlerinden birini ve teknesini satmak için internet üzerinden ilan verdi. Kendisini 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser' olarak tanıtan U.B., alıcı olarak Öztekin'i aradı. Tekneyi, 26 bin TL'ye satın aldı. Ardından satılık evi de almak istediğini söyledi. Yapılan pazarlık sonunda Öztekin, 350 bin TL'ye satışa çıkardığı evini 320 bin TL'ye satmayı kabul etti. Banka kredisi işlemleri için İstanbul'a giden U.B., nakit yerine senet vermek isteyince, Cem Öztekin satıştan vazgeçti. U.B. de evin emlak vergisi ve DASK sigortası için ödediği 2 bin 200 TL'yi geri istedi. Nakit ödeme yapamayan Cem Öztekin, senet imzalamak zorunda kaldı.

BİR YIL SONRA İKİ EVİNE HACİZ KONULDU

Aradan bir yıl geçtikten sonra gelen tebligatla 250 bin TL borcu bulunduğunu, borcuna karşılık da 2 evine haciz konulduğunu öğrenen Cem Öztekin, büyük şok yaşadı. Hemen icra dairesine giden Öztekin, icraya konulan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, taklit olduğunu gördü. Hukuk mücadelesi başlatan Öztekin, karşı dava açtı. Ayrıca U.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

TEK UMUDU İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

Yaşadıkları karşısında hayatının altüst olduğunu anlatan Cem Öztekin, adli süreçteki gelişmeleri beklediğini ifade etti. Öztekin, "Geçen yıl teknemi alıp peşin para ödeyen U.B., daha sonra evimi de almak istedi. Kendisini komiser olarak tanıttı. Önce banka kredisi çekeceğini söyleyip, ardından evi senetle almak isteyince, inanmadım ve satıştan vazgeçtim. Kendisi evimin emlak vergisi ile DASK sigortasını ödemişti. Nakit param olmadığı için, U.B.'nin önerisiyle senet imzaladım. Ancak sonra senetteki imzamı kopyalayıp, 250 bin TL'lik bir başka senet düzenlemiş ve icra takibi başlatmış. Adli süreç devam ediyor. Beklentim imzanın sahte olduğunun bilirkişilerce tespit edilmesi. Yoksa tüm birikimimi bu kişilere kaptıracağım" dedi.

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