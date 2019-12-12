Ev sahibinin yakaladığı hırsız tutuklandı

İddiaya göre Ali Yüm, tek katlı eve hırsızlık için girmek istedi. Evin kapı kilidini kırdığı sırada ise içeride olan ev sahibi Y.E. tarafından yakalandı.

Y.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Yüm'ü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Yüm, tutuklanarak cezaevine konuldu.