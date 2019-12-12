Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne)(DHA)
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Ev sahibinin yakaladığı hırsız tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde kapı kilidini kırarak girmek istediği evin sahibi tarafından yakalanarak polise teslim edilen Ali Yüm (24) tutuklandı.
İddiaya göre Ali Yüm, tek katlı eve hırsızlık için girmek istedi. Evin kapı kilidini kırdığı sırada ise içeride olan ev sahibi Y.E. tarafından yakalandı.
Y.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Yüm'ü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Yüm, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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