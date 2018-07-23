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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Ev sahibine 2 bin, emlakçıya bin lira ceza kesildi... İşte sebebi

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Ev sahibine 2 bin, emlakçıya bin lira ceza kesildi... İşte sebebi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), dul olduğu gerekçesiyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine 2 bin, emlakçıya bin lira ayrımcılık yasağını ihlalden idari para cezası verildi.

ESKİŞEHİR'DE yaşayan bir kadın, dul olduğu gerekçesiyle kendisine ev kiralanmaması üzerine medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapıldığını belirterek, konuya ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurdu.

Başvuru BİMER aracılığıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Başsavcılık ise görevsizlik kararı vererek şikayeti Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna sevk etti.

Başvuruyu esastan incelemeye alan TİHEK, emlakçı ve ev sahibinden yazılı görüş talep etti.

Emlak işletmecisi gönderdiği yazıda, ev sahibinin bekar kişilere evinin verilmesini istemediğini, başvuranın iddiasına konu olan ev için de ev sahibinin talimatını başvurana ilettiğini bildirdi.

Yurt dışında yaşayan ev sahibi ise söz konusu dairenin bulunduğu apartmanda yedi dairesinin yer aldığını, apartmandaki aile ortamına zarar vermemek adına evinin bekar birine kiralanmamasını istediğini ifade etti.

TİHEK, inceleme ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Kurum, ihlal nedeniyle ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

"KURUMUN PARA CEZASI VERME YETKİSİ BULUNUYOR"

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 2016'da kurulduğunu hatırlattı.

İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi maksadıyla cezaevi ve nezarethanelerde haberli, habersiz ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildiren Arslan, TİHEK'in bu yönüyle de ulusal önleme mekanizması görevini üstlendiğini aktardı.

Kurumun, 2018'den itibaren ayrımcılık yasağına ilişkin şikayetleri almaya ve değerlendirmeye başladığını anlatan Arslan, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, medeni hal gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılmasının önlenmesinin görev alanları arasında yer aldığını belirtti.

Bu konuda vatandaşların kuruma doğrudan ya da kaymakamlık ve valilikler aracılığıyla başvuruda bulunabileceğini ifade eden Arslan, "Ayrımcılık yasağının ihlalinin tespitinde TİHEK'in bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası verme yetkisi bulunmaktadır." dedi.

"BİR İNSAN, BEKAR, DUL DİYE AYRIMCILIĞA TABİ TUTULAMAZ"

Eskişehir'de ev arayan bir çocuk annesi kadının, emlakçı aracılığıyla bulduğu evin, sahibi tarafından dula, bekara, öğrenciye kiralanmasının istenmediğini öğrendiğini aktaran Arslan, kadının suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Şikayetin savcılık aracılığıyla TİHEK'e iletildiğini anlatan Arslan, taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ev sahibinin beyanını kabul ettiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun görevlerinden birisi de vatandaşlar arasında yapılan ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrımcılıklardan birisi de medeni hal temellidir. Böyle bir ayrımcılık tespit edildiğinde gerekli cezalar veriliyor. Bir insan, evli, bekar veya dul diye ayrımcılığa tabi tutulamaz. Bu insani bir durumdur. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verdiğimiz ilk karardır."

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