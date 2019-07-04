Ev sahibi itiraf etti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEv sahibi itiraf etti
GeriGündem Ev sahibi itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
04.07.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

Ev sahibi itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev sahibi itiraf etti

Aydın'ın Karacasu ve Söke ilçelerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 149 adet sikke ele geçirirken kaçak kazı için evin bir odasına kazılmış 8,5 metrelik kuyu buldu.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Karacasu ilçesine bağlı Geyre Mahallesi'nde Denizli ilinden gelecek bir grubun izinsiz kazı yapacağı duyumu alındı. Yapılan operasyonda M.Y. isimli şahsın evin bir odasında 8,5 metre derinliğinde 2 metre çapında bir kuyu ile kazı yapmaya yarayacak 4 adet kazma, 3 adet kürek, 10 metre metal merdiven ile bol miktarda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.Y., izinsiz kazı suçunu E.Y., Ş.K. ve O.O. ile birlikte işlediklerini itiraf etti. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin, tabiat ve kültür varlıklarının korunması maksadıyla yürüttüğü faaliyetler kapsamında Söke ilçesi Yenidogan Mahallesi'nde ikamet eden O.D.’nin tarihi eser niteliğinde sikke satmaya çalıştığı ihbarı alındı. Söke ilçe merkezinde yapılan operasyonda C.Ç., H.B. ve F.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında O.D.’nin çantasında 149 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Ev sahibi itiraf etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Sahte içki ölümleriyle ilgili son dakika gelişmesi! Analiz sonuçları çıktı metil alkole rastlanıldı
Sokak ortasında dehşet! Esra Erol’un programına katılmışlardı...
Adıyaman'da biri İtalyan biri İngiliz iki profesör gözaltına alındı!
İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı