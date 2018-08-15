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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
15.08.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

'Ev hapsini kaldırın' dilekçesi

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
'Ev hapsini kaldırın' dilekçesi

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın avukatı, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulundu. Avukat İsmail Cem Halavurt başvuru dilekçesinde, “Birileri istediği için değil, hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır” dedi.

‘TERÖR örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek’ ve ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson, 25 Temmuz’da sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilmişti. Amerikalı din adamının avukatı İsmal Cem Halavurt, müvekkilinin serbest bırakılması için ikinci dilekçesini dün verdi.

ÜLKEMİZ ZARARA UĞRUYOR
Halavurt, dilekçesinde, davanın siyasi krize yol açtığını savunarak, “ABD ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz ciddi zararlara uğramaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye’de yargı bağımsızlığı var ise mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir. Birileri istediği için değil, hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır” dedi.

GİZLİ TANIK DUA’NIN BEYANLARI
Dün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Halavurt, Brunson aleyhindeki tek kanıtın ‘Dua’ adlı gizli tanığın yalan beyanları olduğunu iddia ederek, “Dua, Brunson‘ın kilisesine gelmeyen, dolandırıcılık yaptığı için diğer kiliselerden uzaklaştırılmış, sonra da Mormonların İzmir’deki derneğine gidip gelen, onları dolandırmaya kalktığı için dernekten uzaklaştırılan, kilise ile davalık olan, sözlerine itibar edilemeyecek kimsedir” dedi. İddianamede, Mormon Derneği’ne üye Kenneth Abney ve Murat Çakır ile Brunson’ın telefonlarının Alsancak’ta üç kez baz çakışmasının ‘istihbarat faaliyeti’ olarak nitelendirildiğini belirten Halavurt, “Casusluk iddiasını gösterir hiçbir delil mevcut değildir” derken PKK suçlamasına ilişkin de şunları söyledi: “Brunson’ın olduğu hiçbir ortamda PKK’yı destekler eylem olmamıştır. Suruç’ta misyonerlik faaliyeti yürütmüş ve sadece Kürtlere değil Suriyeli Araplara, Ezidilere ve Türkmenlere insani yardım yapmış, inancını anlatmıştır. Brunson’ın 50 kişiyi dahi bulmayan bir kilise topluluğu ile Kürtleri Hıristiyanlaştırrarak ülkeyi bölmek amacında olduğunu iddia etmek akla ve mantığa aykırıdır.”

Brunson’ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağına ilk itiraz 30 Temmuz’da yapılmış, mahkeme itirazı reddetmişti. 

Ev hapsini kaldırın dilekçesi


MASLAHATGÜZAR: ÇAĞRIMIZ SÜRECEK
ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, pastör Andrew Brunson’ı ev hapsinde tutulduğu İzmir’deki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, “Pastör Brunson ve Norine Brunson ile görüştük. Brunson’ın ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan adil ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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