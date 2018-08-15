'Ev hapsini kaldırın' dilekçesi
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın avukatı, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye itirazda bulundu. Avukat İsmail Cem Halavurt başvuru dilekçesinde, “Birileri istediği için değil, hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır” dedi.
‘TERÖR örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek’ ve ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson, 25 Temmuz’da sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilmişti. Amerikalı din adamının avukatı İsmal Cem Halavurt, müvekkilinin serbest bırakılması için ikinci dilekçesini dün verdi.
ÜLKEMİZ ZARARA UĞRUYOR
Halavurt, dilekçesinde, davanın siyasi krize yol açtığını savunarak, “ABD ile ülkemiz arasında ikili ilişkilerde temel sorun haline gelmiştir. Bu dava sebebiyle ülkemiz ciddi zararlara uğramaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın belirttiği üzere Türkiye’de yargı bağımsızlığı var ise mahkemeniz iki ülke arasında gidip gelen heyetler arası görüşmelerin sonucunu beklemeksizin hukuka uygun karar vermelidir. Birileri istediği için değil, hukuka uygun olduğu için adli kontrol hükümleri kaldırılmalıdır” dedi.
GİZLİ TANIK DUA’NIN BEYANLARI
Dün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Halavurt, Brunson aleyhindeki tek kanıtın ‘Dua’ adlı gizli tanığın yalan beyanları olduğunu iddia ederek, “Dua, Brunson‘ın kilisesine gelmeyen, dolandırıcılık yaptığı için diğer kiliselerden uzaklaştırılmış, sonra da Mormonların İzmir’deki derneğine gidip gelen, onları dolandırmaya kalktığı için dernekten uzaklaştırılan, kilise ile davalık olan, sözlerine itibar edilemeyecek kimsedir” dedi. İddianamede, Mormon Derneği’ne üye Kenneth Abney ve Murat Çakır ile Brunson’ın telefonlarının Alsancak’ta üç kez baz çakışmasının ‘istihbarat faaliyeti’ olarak nitelendirildiğini belirten Halavurt, “Casusluk iddiasını gösterir hiçbir delil mevcut değildir” derken PKK suçlamasına ilişkin de şunları söyledi: “Brunson’ın olduğu hiçbir ortamda PKK’yı destekler eylem olmamıştır. Suruç’ta misyonerlik faaliyeti yürütmüş ve sadece Kürtlere değil Suriyeli Araplara, Ezidilere ve Türkmenlere insani yardım yapmış, inancını anlatmıştır. Brunson’ın 50 kişiyi dahi bulmayan bir kilise topluluğu ile Kürtleri Hıristiyanlaştırrarak ülkeyi bölmek amacında olduğunu iddia etmek akla ve mantığa aykırıdır.”
Brunson’ın ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağına ilk itiraz 30 Temmuz’da yapılmış, mahkeme itirazı reddetmişti.
MASLAHATGÜZAR: ÇAĞRIMIZ SÜRECEK
ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, pastör Andrew Brunson’ı ev hapsinde tutulduğu İzmir’deki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, “Pastör Brunson ve Norine Brunson ile görüştük. Brunson’ın ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan adil ve şeffaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi.
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