Ev hapsine itiraz reddedildi
İZMİR’de tutukluluğu ‘sağlık sorunları’ gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson’ın ev hapsi ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt’un müvekkili hakkındaki ‘ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı’ kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz karara bağlandı. Mahkeme, Brunson’ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devamına oybirliğiyle karar verdi. Brunson’a isnat edilen suçları işlediğine ilişkin aleyhine olan ‘kuvvetli suç şüphesi’ oluşturan nedenlerde herhangi bir değişiklik bulunmadığına vurgu yapan mahkemenin kararında, “Sanık her ne kadar tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişse de bunun sanığın aleyhine bulunan delil durumunda bir değişiklik meydana geldiği anlamı taşımaktan ziyade Türk Ceza Usul Mevzuatı’na göre tutuklama bir tedbir niteliğindedir” denildi. Kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak inceleyen İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Brunson’ın avukatının taleplerini reddetti.
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