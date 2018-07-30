Ev hapsine itiraz etti
‘FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı’ iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve geçen hafta sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine alınan ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt ev hapsi kararına da itiraz etti.
Halavurt, müvekkilinin ‘dini görevlerini yerine getiremediğini’ belirterek Brunson’un ev hapsi kararı ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Halavurt, dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi: “Sayın mahkemenizce verilen karar üzerine müvekkil sanık A.C. Brunson cezaevinden tahliye edilmiştir. Tahliye kararı ile telafisi mümkün olmayan zararların doğmasının önü alınmış ve müvekkil sanık cezaevi koşullarından kurtulmuştur. Bu bakımdan müvekkil sanık verilen kararı olumlu olarak karşılamaktadır. Ancak müvekkil sanık özgürlüğünü tam olarak kullanamamakta ve normal, rutin yaşamına dönememektedir. Daha da önemlisi inancını serbestçe yaşayamamakta ve dini görevlerini yerine getirememektedir. Bu sebeple ev hapis uygulamasının kaldırılarak mahkemenizin takdir edeceği bir başka adli kontrol verilmesine (ilgili kurumlara imza atmak gibi) karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğdu.
Delillerin toplanmış olması, aleyhe yeni bir delilin dosyaya girmemesi, tanıkların soyut beyanlarda bulunması, dijital verilerde suç unsuruna rastlanmaması, tutuklamadan elde edilen amacın gerçekleşmesi ve müvekkilin özgürlüğünün sağlanmasının kamu adına bir tehlike yaratmaması olguları birlikte değerlendirildiğinde adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Müvekkil sanık hakkındaki ev hapsi kararının kaldırılarak başkaca bir adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve yine müvekkil sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verilmesini istemek zorunluluğu doğmuştur.”
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