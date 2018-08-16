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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.08.2018 - 01:15, Son Güncelleme:

Ev hapsi itirazına ikinci kez ret

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Ev hapsi itirazına ikinci kez ret

ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’ın avukatı İsmal Cem Halavurt’un, müvekkilinin ev hapsi ve yurtdışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı ikinci başvuru da reddedildi. İtirazı bir üst mahkeme inceleyecek.

‘TERÖR örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek’, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsi verilen ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’ın avukatı İsmal Cem Halavurt, önceki gün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvururak ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istemişti.

KARAR OYBİRLİĞİYLE
Avukat Halavurt’un itirazı geçen 30 Temmuz’da olduğu gibi yine reddedildi. Mahkeme, Brunson’ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve ‘ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devamı’na oybirliğiyle karar verdi. Bu kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek.

SOKAK İLGİ ODAĞI
Öte yandan Brunson’ın ev hapsinde bulunduğu sokakta emniyet birimlerinin aldığı tedbirler devam ediyor. Ekipler sokağın giriş çıkışları ve apartman önünde sıkı önlem alırken sokak da ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra meraklı vatandaşlar sokağın girişindeki kafeleri gün boyu doldurdu. 

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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