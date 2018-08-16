Ev hapsi itirazına ikinci kez ret
ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’ın avukatı İsmal Cem Halavurt’un, müvekkilinin ev hapsi ve yurtdışına çıkış yaşağının kaldırılması için İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı ikinci başvuru da reddedildi. İtirazı bir üst mahkeme inceleyecek.
‘TERÖR örgütleri PKK ve FETÖ/PDY adına suç işlemek’, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsi verilen ABD’li pastör Andrew Craig Brunson’ın avukatı İsmal Cem Halavurt, önceki gün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvururak ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istemişti.
KARAR OYBİRLİĞİYLE
Avukat Halavurt’un itirazı geçen 30 Temmuz’da olduğu gibi yine reddedildi. Mahkeme, Brunson’ın hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve ‘ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağının devamı’na oybirliğiyle karar verdi. Bu kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek.
SOKAK İLGİ ODAĞI
Öte yandan Brunson’ın ev hapsinde bulunduğu sokakta emniyet birimlerinin aldığı tedbirler devam ediyor. Ekipler sokağın giriş çıkışları ve apartman önünde sıkı önlem alırken sokak da ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı basın mensuplarının yanı sıra meraklı vatandaşlar sokağın girişindeki kafeleri gün boyu doldurdu.
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