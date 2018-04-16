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    Ev alabilmek için banka önünde sabahladılar

    AA
    16.04.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Kütahya’da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için vatandaşlar banka önünde sabahladı.

    TOKİ tarafından merkez İnköy Mahallesi'nde 627 konut projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2 1 konutun ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağı duyuruldu.

    Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi, cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

    TOKİ’den ev satın alabilmek için sabah da birçok vatandaş banka şubesinin önüne gelerek asılan listeye isimlerini yazdırmaya devam etti.
    Sabah bankanın açılmasıyla şubeden konut alma işlemini gerçekleştiren vatandaşlardan Ali Rıza Uşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut sahibi olmanın sevincini yaşadığını anlattı.

    TOKİ’den ev satın alabilmek için dün sabahtan bu yana sıra beklediğini belirten Uşak, "Gece sabaha kadar soğuk havaya rağmen sıra bekledim ama beklememize değdi, evimizi aldık. 43 yaşındayım ve ilk defa ev sahibi oldum. TOKİ’nin ödeme şartları bize uygun. Bunun için çok mutluyum ve sevinçliyim. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

    TOKİ’de kirada oturduğunu ancak ev sahibi olabilmek için banka şubesine geldiğini dile getiren Satı Göktekin ise "Eşim sabah saat 04.00’te buraya geldi. Ben de ameliyatlı halimle geldim. Biz de ev alabilir miyiz, bilmiyorum. Dar gelirli insanların ev sahibi olabilmeleri için Kütahya’da daha çok konut yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gündem
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