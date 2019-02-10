Etno Çıldır
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan “Uluslararası Çıldır Kristal Buz Festivali”ne katıldı. Bu yıl 6. düzenlenen festivalde Bilal Erdoğan, atlı kızak arabasına bindi, buz tutan gölde balık avladı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF), Çıldır Belediyesi ve Çıldır Kaymakamlığı’nın düzenlediği festivale yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 50 santimetre buz üzerinde düzenlenen şölende atlı kızak, rahvan at yarışları, Gökbörü, atlı okçuluk yarışı, cirit, buz pateni, kayak yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda rakipler birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.
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