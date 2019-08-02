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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.08.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Etiler'de dehşete düşüren an! Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti...

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Beşiktaş'ta lüks bir aracın farını çalmaya çalışan kasklı, silahlı motosikletli hırsızlar, kendilerini evinin camından uyaran araç sahibine 3 el ateş açtı. Araç sahibi uğradığı silahlı saldırıyı telefonuyla kaydederken, gözü dönmüş hırsızlar motosikletleriyle kaçtı.

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  • Etilerde hırsızların kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen adama ateş etme anı kamerada
  • Etilerde hırsızların kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen adama ateş etme anı kamerada
  • Etilerde hırsızların kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen adama ateş etme anı kamerada
  • Etilerde hırsızların kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen adama ateş etme anı kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 19 Temmuz Cuma günü Etiler, Nispetiye Caddesi Peker Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında evinde oturan Burak Ulusoy, dışarıdan gelen seslere bakmak için cama çıktı. Ulusoy, 2 motosikletle 4 kişinin sokağa geldiğini ve aracının farlarını sökmeye çalıştıklarını gördü. Ulusoy, telefonun kamerasını açarak, şüphelileri kaydetmeye başladı. Kasklı ve silahlı şüpheliler kısa sürede otomobilin farını söktü. Ulusoy, hırsızlara camdan bağırınca şüphelilerden biri elindeki silahla Ulusoy'u hedef alarak, 3 el ateş etti. Neye uğradığını şaşıran Ulusoy kendisini içeriye son anda attı. Bu anlarda Ulusoy'un kamerası kayıttaydı. Şüpheliler ise çaldıkları otomobil farıyla motosikletlerine binerek, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boş kovanları toplarken, otomobil parmak izi incelemesi için emniyet otoparkına çekildi. Aynı gün yine aynı sokak üzerinde bulunan başka bir aracın da farlarının aynı şekilde çalındığı öğrenildi.

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