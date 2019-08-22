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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü 66 sürekli işçi alımı yapacak

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ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü 66 sürekli işçi alımı yapacak

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü, bünyesinde istihdam etmek üzere sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu 66 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından www.iskur.gov.tr internet sayfasında paylaşılacak. İşte, ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün sürekli işçi alımı yapacağı bölümler

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü, sürekli işçi alımı için duyuru yayımladı. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 24, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 30, ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 12 olmak üzere toplam 66 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen 66 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 22.08.2019 tarih ve 28130 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 27.08.2019 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 66 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 27.08.2019 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir."

ETİ Maden İşletmesi Genel Müdürlüğü 66 sürekli işçi alımı yapacak

 

 

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