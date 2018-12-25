Eti Maden İŞKUR üzerinden 198 personel alımı yapacak | Başvuru şartları neler?
Eti Maden İşletmeleri, Bandırma, Seyitgazi, Bigadiç, Emet ve M.Kemalpaşa müdürlüklerine toplamda 198 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Proses işçisi pozisyonlarında yapılacak olan alımlara başvuru yapabilmek için ilgili MYO mezunu ya da meslek lisesi mezunu olmak gerekiyor. İşte, Eti Maden personel alımının detayları...
İŞKUR üzerinden toplam 198 personel alımı yapacağını duyuran Eti Maden, ilan detaylarını yayımladı. En az lise seviyesinde Torna Tesviye, Makine Teknolojisi, Elektrik ve birçok bölümde yapılacak olan personel alımının detayları, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Kurum tarafından yayınlanan ilanının tamamı şöyle;
Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 60, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 48, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 26, Kestelek Açık İşletme Konsantratör Birimine (M.Kemalpaşa/ BURSA) 4 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 60 olmak üzere toplam 198 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.
Aşağıdaki tabloda belirtilen 198 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 24.12.2018 tarih ve 30006 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 28.12.2018 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.
Söz konusu 198 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 28.12.2018 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.
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