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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.12.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Eti Maden İŞKUR üzerinden 198 personel alımı yapacak | Başvuru şartları neler?

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Eti Maden İŞKUR üzerinden 198 personel alımı yapacak | Başvuru şartları neler?

Eti Maden İşletmeleri, Bandırma, Seyitgazi, Bigadiç, Emet ve M.Kemalpaşa müdürlüklerine toplamda 198 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Proses işçisi pozisyonlarında yapılacak olan alımlara başvuru yapabilmek için ilgili MYO mezunu ya da meslek lisesi mezunu olmak gerekiyor. İşte, Eti Maden personel alımının detayları...

İŞKUR üzerinden toplam 198 personel alımı yapacağını duyuran Eti Maden, ilan detaylarını yayımladı. En az lise seviyesinde Torna Tesviye, Makine Teknolojisi, Elektrik ve birçok bölümde yapılacak olan personel alımının detayları, Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Kurum tarafından yayınlanan ilanının tamamı şöyle;

Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 60, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 48, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/BALIKESİR) 26, Kestelek Açık İşletme Konsantratör Birimine (M.Kemalpaşa/ BURSA) 4 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 60 olmak üzere toplam 198 sürekli işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen 198 sürekli işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, il düzeyinde karşılanması için Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 24.12.2018 tarih ve 30006 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 28.12.2018 tarihinde yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu 198 sürekli işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 28.12.2018 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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