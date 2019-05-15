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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
15.05.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

"Etek videosu" cinayetinde flaş gelişme

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"Etek videosu" cinayetinde flaş gelişme

KAHRAMANMARAŞ'ta, Ali Osman Karataş (23), etekli videosunu çektiği iddiasıyla arkadaşı Ahmet Şeker'i (23) sırtından bıçaklayarak öldürdü ve cesedini sevgilisi Goncagül Uçar (23) ile birlikte ormanlık alana attı. Şeker'in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada ulaşılan cesedi, olaydan sonra başka bir suçtan cezaevine giren Karataş ile birlikte ormanlık alana attığı belirlenerek gözaltına alınan Goncagül Uçar, tutuklandı.

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  • Etekli görüntü cinayetinde sevgili tutuklandı
  • Etekli görüntü cinayetinde sevgili tutuklandı
  • Etekli görüntü cinayetinde sevgili tutuklandı
  • Etekli görüntü cinayetinde sevgili tutuklandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Geçen hafta Perşembe günü, çalıştığı Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesine gitmek üzere evden ayrılan, ancak bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Şeker'in yakınları emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ahmet Şeker'in en son Ali Osman Karataş ile görüştüğünü belirledi.

Yapılan incelemede başka bir suçtan Kilis Cezaevi'nde tutuklu olduğu belirlenen Karataş'ın evinde inceleme yapan polis, zemindeki fayansın aralarında ve duvarda temizlenmiş kan lekeleri tespit etti. Evde gizlenmiş kanlı bıçak da ele geçiren polis, Ali Osman Karataş'ın sevgilisi Goncagül Uçar'ı, Osmaniye'ye gitmek üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

Etekli görüntü cinayetinde sevgili tutuklandı
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SORGUDA HER ŞEYİ ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Goncagül Uçar, suçunu itiraf edip her şeyi anlattı. Alkol aldıkları sırada Ahmet Şeker'in Ali Osman Karataş'ın etekli videosunu çektiğini belirten Uçar, olay günü Karataş'ın, Şeker'den videoyu silmesini istediğini söyledi.

Şeker'in videoyu inkar etmesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktığını anlatan Uçar, bunun üzerine Karataş'ın Ahmet Şeker'i sırtından bıçakladığını, ölünce de cesedini Yedikuyular bölgesindeki ormanlık alana attıklarını söyledi.

Dün akşam saatlerinde Goncagül Uçar'ın gösterdiği ormanlık alanda arama yapan polis, Ahmet Şeker'in cesedini buldu.

Şeker'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verilirken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Goncagül Uçar ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Etek videosu cinayeti 5 gün sonra cesedi bulundu
"Etek videosu" cinayeti! 5 gün sonra cesedi bulundu
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