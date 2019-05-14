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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.05.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

"Etek videosu" cinayeti! 5 gün sonra cesedi bulundu

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Kahramanmaraş’ta Ali Osman Karataş (23), kendisinin etekli videosunu çektiği iddiasıyla aynı yaştaki arkadaşı Ahmet Şeker’i sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şeker’in cesedi, 5 gün sonra polis sorgusunda suçunu itiraf eden Karataş’ın kız arkadaşının gösterdiği ormanlık alanda bulundu.

KSÜ Tıp Fakültesi yemekhanesinde çalışan Ahmet Şeker, perşembe günü işe gitmek için evden ayrıldı ve o saatten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Ahmet Şeker’in son olarak Ali Osman Karataş ile görüştüğünü belirledi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVİ TEMİZLEMİŞLER

Ahmet Şeker’in kaybolmasından iki gün sonra bir suçtan tutuklanarak cezaevine giren Karataş’ın evinde arama yapan polis, evin kısa bir süre önce temizlenmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları detaylı incelemede zemindeki fayansın aralarında ve duvarda yıkanmış kan lekeleri tespit etti. Polis, yaptığı çalışmada Ali Osman Karataş’ın kız arkadaşı Goncagül Uçar’ı yakaladı. Gözaltına alınan Uçar, sorgusunda olayı itiraf ederek Ahmet Şeker’i arkadaşı Ali Osman Karataş’ın bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de Yedikuyular Yolu’nda ormanlık alana attıklarını söyledi.

Etek videosu cinayeti 5 gün sonra cesedi bulundu

Olay yerine giden polis, Ahmet Şeker’in cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şeker’in cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na götürüldü. Haberi alan Şeker’in yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

ETEKLİ VİDEOYU SİLMESİNİ İSTEMİŞ

Ali Osman Karataş’ın daha önce Ahmet Şeker’le alkollü ortamda bulunduğu, bu sırada Ahmet Şeker’in Karataş’ın etekli videosunu çektiği, cinayet gününde de Karataş’ın videoyu sildirmek istediğini fakat Şeker’in videoyu inkar etmesi üzerine olayın meydana geldiği iddia edildi. Öte yandan Goncagül Uçar’ın emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Etek videosu cinayeti 5 gün sonra cesedi bulundu

 

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