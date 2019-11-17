‘Etek ölçen hâkim’ 5 ay sonra döndü
Duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulup tutanak düzenletince HSK tarafından açığa alınan Hâkim Mehmet Yoylu 5 ay sonra göreve döndü. HSK, ‘soruşturmanın selameti’ için Yoylu’yu eski görev yerine değil, Gebze’ye gönderdi.
ANADOLU Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde 29 Mayıs’ta görülen bir davada hâkim ile davacı avukatın arasında ‘etek boyu’ krizi çıktı. Avukat Tuğçe Çetin söz alıp ayağa kalktığı sırada, hâkim Mehmet Yoylu etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyledi. Hâkim Yoylu'nun etek hakkındaki görüşlerini almak istediği mahkeme salonundaki iki avukat kadın meslektaşlarına sahip çıktı. Hakim Yoylu bunun üzerine etek boyunun fotoğraflanmasını istedi. Tuğçe Çetin izin vermeyince de etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu tutanağa yazdırdı ve İstanbul Barosu’ndan gereğinin yapılmasını talep etti. Duruşma tutanağının sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir grup avukat duruşma salonuna girip hakim Mehmet Yoylu’yu alkışlayarak protesto etti.
Bu olayların ardından hakkında soruşturma başlatılan Mehmet Yoylu açığa alındı. Ancak Yoylu’nun yine HSK kararıyla 24 Ekim’de görevine iade edildiği ortaya çıktı. HSK kararında, “Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devama engel teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına” denildi. Yoylu’nun soruşturmanın selameti açısından Gebze Hakimi olarak görevlendirilmesine de karar verildi.
Hâkim Mehmet Yoylu’nun 2012’de Balıkesir Adliyesi 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görev yaptığı sırada da bir avukata yumruk attığı iddia edilmişti. Avukat Muzaffer Zeybek’in arkasından, “Yine çişe gidiyor” dediğini iddia eden Yoylu hızla duruşma salonuna geri dönerek avukat Zeybek’e yumruk atmıştı. HSK soruşturmanın selameti açısından Yoylu’şu İstanbul’daki Kartal Adliyesi’ne tayin etmişti.
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