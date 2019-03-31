‘Etek giyersen böyle olur’a 6 ay hapis
OLAY geçen yıl 30 Kasım’da İzmir Karşıyaka’daki bir AVM’de bulunan sinemada meydana geldi.
N.E. (34), filmin gösterim saatini beklerken Abdullah Toprak (34) karşısına oturdu. Bu sırada telefonu ile ilgilenen kadın, Toprak’ın kendisine bakarak iki elini bacaklarının arasına götürerek garip hareketler yaptığını fark etti. Bu durumu cep telefonu ile kayda alan N.E., AVM görevlilerine haber verdi. Çağırılan polisler, Toprak’ı ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Toprak, koltuk rahat olduğu için bu şekilde oturduğunu, N.E.’nin yanlış anladığını söyledi. N.E. ile Toprak karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu. Soruşturmanın ardından Toprak hakkında 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Bismil Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verip savunmasını yapan Toprak suçlamayı kabul etmedi. N.E.’nin avukatı Sena Yazıbağlı Gül, sanığın bu suçu işlemekte bir çekince görmediğini, ekip otosunda bile müvekkiline “Etek giyersen böyle olur” dediğini, bunun dahi suç işleme kastı içinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü.
‘İNDİRİME GEREK YOK’
Davayı karar bağlayan hâkim, sanığın eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) cinsel tacizi içeren 105/1-1 maddesi kapsamında 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik olumlu kanaat oluşmadığı için indirim yapılmasına gerek görmedi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Avukat Sena Yazıbağlı Gül, duruşmanın ardından “Kamusal alanlar ve kadın bedeni kimsenin mülkiyetinde değil. Kadınlar her yerde, istedikleri şekilde var olacaklar” dedi.
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