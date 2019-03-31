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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Etek giyersen böyle olur’a 6 ay hapis

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‘Etek giyersen böyle olur’a 6 ay hapis

OLAY geçen yıl 30 Kasım’da İzmir Karşıyaka’daki bir AVM’de bulunan sinemada meydana geldi.

N.E. (34), filmin gösterim saatini beklerken Abdullah Toprak (34) karşısına oturdu. Bu sırada telefonu ile ilgilenen kadın, Toprak’ın kendisine bakarak iki elini bacaklarının arasına götürerek garip hareketler yaptığını fark etti. Bu durumu cep telefonu ile kayda alan N.E., AVM görevlilerine haber verdi. Çağırılan polisler, Toprak’ı ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Toprak, koltuk rahat olduğu için bu şekilde oturduğunu, N.E.’nin yanlış anladığını söyledi. N.E. ile Toprak karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu. Soruşturmanın ardından Toprak hakkında 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Bismil Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verip savunmasını yapan Toprak suçlamayı kabul etmedi. N.E.’nin avukatı Sena Yazıbağlı Gül, sanığın bu suçu işlemekte bir çekince görmediğini, ekip otosunda bile müvekkiline “Etek giyersen böyle olur” dediğini, bunun dahi suç işleme kastı içinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

‘Etek giyersen böyle olur’a 6 ay hapis

‘İNDİRİME GEREK YOK’

Davayı karar bağlayan hâkim, sanığın eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) cinsel tacizi içeren 105/1-1 maddesi kapsamında 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik olumlu kanaat oluşmadığı için indirim yapılmasına gerek görmedi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Avukat Sena Yazıbağlı Gül, duruşmanın ardından “Kamusal alanlar ve kadın bedeni kimsenin mülkiyetinde değil. Kadınlar her yerde, istedikleri şekilde var olacaklar” dedi.

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