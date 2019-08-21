Etek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEtek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı
GeriGündem Etek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
21.08.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Etek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Etek altı görüntüler çektiği iddiasıyla tutuklandı

Gittiği markette ayakkabısına yerleştirdiği kamera ile kadınların görüntülerini çeken kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla marketlerde kadınların görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alınan apartman görevlisi A.Ç. (36), mahkemece tutuklandı.

Olay, Çorlu'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartman görevlisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası A.Ç., iddiaya göre, ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gittiği markette kadınların gizlice görüntülerini çekti. Bu sırada markette bulunan kadın, A.Ç.'nin ayak hareketlerinden şüphelenerek, durumu çalışanlara bildirdi. İhbar üzerine markete gelen polisler, A.Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. A.Ç.'nin yapılan üst aramasında, ayakkabısına yerleştirdiği gizli kamera düzeneği ele geçirildi. A.Ç.'nin cep telefonunda ise gizlice çekilmiş çok sayıda kadının görüntüleri bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Son dakika... Ataşehir'de su baskınında can pazarı
Kızının feryatları yürek dağladı: 'Anne lütfen ölme'
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...
Diyarbakır'da şoke eden ayrıntı! Hırsız geldi diye dışarı çıkan 4 kişi öldürüldü