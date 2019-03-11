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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.03.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Eşyalı evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı

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Eşyalı evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı

Bursa’da eşyalı evini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evdeki değerli eşyaları satıp kayıplara karıştığını iddia etti. Kiracısının peşine düşen ev sahibi, kiracıya ulaşamayınca fotoğrafını afişlere basıp dağıttı.

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  • Eşyalı evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı
  • Eşyalı evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı
  • Eşyalı evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı
  • Eşyalı evini kiraya verdi, kiracısı eşyalarını satıp kayıplara karıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mukadder Yağlıdere, Halitpaşa Mahallesi’nde eşyalı evi için bir internet sitesi aracılığıyla kiralık ilanı verdi. İlanı gören E.K. isimli şahıs Yağlıdere’yi arayarak evini kiralamak istediğini söyledi. Eve bakmak için Yağlıdere ile görüşen E.K., ev sahibine bir fabrikada çalıştığını, 5 yıllık iş için Mudanya’ya geldiğini ve eşinin evi çok beğendiğini bu yüzden tutmak istediğini söyledi.

Kira kontratını hazırlayan Yağlıdere, bir kira bir depozito isteyerek E.K.’ye evi eşyalı bir şekilde kiraladı. Ancak E.K. evrakların Almanya’ya gönderileceğini, orada onaylandıktan sonra paranın hesabına yatacağını ve bu işlemin 2 gün içerisinde gerçekleşeceğini belirtti. Bu süre içerisinde kaldığı otelden ayrılmak zorunda kalacağını belirte E.K. evde kalmak istediğini iletti. Dolandırıcıya inanan talihsiz kadın anahtarı teslim ederek evde kalmasına izin verdi.

Birkaç gün sonra eve yerleşen E.K.'yi arayarak eksik evrakları tamamlamasını isteyen Mukadder Yağlıdere evrakları teslim almak için İstanbul’dan Mudanya’ya geleceğini söyledi. 

BAVULLARLA EVDEN ÇIKARKEN YAKALADI

Kiracının tutarsız cevaplarından şüphelenen Yağlıdere, Mudanya’ya erken gitti. Evinin yakınlarında bir komşusunda oturan Yağlıdere, kiracısının bir bavulla evden çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Kiracısına bavulla nereye gittiğini soran Yağlıdere, kiracısının ‘Seninle olmayacak bu iş, sürekli evrak isteyip duruyorsun’ tepkisiyle karşılaştı. E.K. anahtarı doğalgaz sayacının üzerine bıraktığını söyleyerek evden ayrıldı.

Evi kontrol etmeye giden Yağlıdere gördüğü manzara karşısında şok oldu. Yıllardır evlerinde bulunan antika radyo ve plak çaların yerinde olmadığını gören Yağlıdere hemen E.K.’yi arayarak eşyalara ne olduğunu sordu. E.K. eşyaları dolaba kaldırdığını söyledi. Söz konusu dolapta eşyalarını bulamayan Yağlıdere soluğu poliste aldı. 

ESKİ EŞYALARI İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

Konuyla ilgili şikayette bulunan Yağlıdere olaydan birkaç gün sonra eşyalarının bir internet sitesi aracılığıyla E.Kç’ye ait hesaptan satışa çıkarıldığını gördü. Eşyaları geri almak için günlerdir uğraşan Yağlıdere, sosyal medya hesaplarından başına gelenleri anlattı.

Yağlıdere’nin paylaşımlarını gören çok sayıda vatandaş kendilerinin de aynı kişi tarafından benzer şekilde kandırıldıklarını söyledi. Eşyalarını geri alamayan ve suç duyuruları işe yaramayan Yağlıdere, çareyi kendisini kandırdığını iddia ettiği E.K.’nin fotoğraflarını afişe basıp Mudanya’ya dağıtmakta buldu. Ekiplerin söz konusu suçun ‘Güveni kötüye kullanmak’ kapsamında kalması sebebiyle E.K.’ye bir şey yapamadığını gören Yağlıdere vatandaşlara da seslendi. 

RESMİNİ AFİŞE BASIP SOKAK SOKAK DAĞITTI

Yağlıdere İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ben İstanbul’da ikamet ettiğim için Mudanya’daki evimi kiraya veriyorum. En son kiracım çıkınca yine internetten kiraya verdik.

Bu şahıs beni aradı evimi kiralamak istediğini eşinin evi çok beğendiğini söyledi. Görüştük anlaştık evi kiraya verdim. Kontratı imzaladıktan sonra bana evrakların Almanya’daki firma tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Böyle bir prosedürden haberim olduğu için kendisine inandım ve otelden ayrıldığını söyleyince evde kalmasına müsaade ettim. Aradan 2 gün geçti.

Emniyete ibraz etmemiz gereken evraklar için kendisini aradım ve o evrakları almaya Mudanya’ya geldim. Tamamen tesadüfen E.K.’yi bavullarla evden çıkarken gördüm. Yanına gittim ve bana ‘seninle olmaz bu iş, sürekli evrak istiyorsun’ dedi. Anahtarı bıraktığı yerden aldım eve girdim bir baktım yıllardır evde bulunan ve antika sayılan eşyalarımız yok. Bana dolaba koyduğunu söyledi. Dolaba baktım orada da bulamadım.

Daha sonra tekrar aradım ve bu şahıs bana hakaret etti. Kendisiyle iletişim kuramayınca polise gidip suç duyurusunda bulundum. Daha sonra öğrendik ki bu adam bizim gibi 26 kişiyi daha kandırmış. Fotoğraflarını bastırıp bütün Mudanya’ya dağıttık. Bizim sütten dilimiz yandı, insanlar evlerini kiraya verirken çok dikkatli olsun” dedi. 

 

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