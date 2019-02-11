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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Eşyalarını bile alamadan kaçtılar... Uzanacak yardım elini bekliyorlar

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Zonguldak’ta yaşayan Ataman ailesinin iki katlı evi bir süre önce yaşanan heyelan nedeniyle adeta ortadan ikiye bölündü. Eşyalarını dahi alamayan aile devlet büyüklerine seslendi. 

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  • Eşyalarını bile alamadılar
  • Eşyalarını bile alamadılar
  • Eşyalarını bile alamadılar
  • Eşyalarını bile alamadılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zonguldak merkeze bağlı Çağlı köyünde yaşayan 4 kişilik Ataman ailesinin yaşadığı iki katlı ev 20 gün önce heyelan nedeniyle zarar gördü. Evin tabanı ve çevresindeki heyelan dolayısıyla giriş kapısına bile ulaşamayan aile heyelanı fark ederek dışarıya koştu.

Üzerlerindeki kıyafetlerinden başka giyecekleri olmadığını söyleyen aile, gözyaşı dökerek uzanacak yardım elini bekliyor. Heyelanın ardından AFAD ve belediye ekiplerinin bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu anlatan Nurten Ataman, “Gördüğünüz gibi burada bir heyelan yaşandı. Biz evdeydik, ailecek hep beraberdik. Enişte fark etmiş, bize söyledi. Neyse yakınlarımız bizi bırakmadı. Alıp evlerine götürdü.

Sonra heyelan dolayısıyla evimiz bu hale geldi. Sıfıra sıfırız. En azından canımız sağ. AFAD’dan da geldiler, belediye ekiplerinden de geldiler. İncelemelerini yaptılar. Oturulmaz raporu verdiler. Zaten elektriklerimizi de kestiler, sular da yok. Ev ikiye ayrılmış, içine giremiyoruz. Eşyalarım hep içeride üstüme, başıma çoluğuma çocuğuma hiçbir şey alamadık içeriden. Perişanız. İncelemeleri yaptılar sonuca göre haber bekliyoruz. 50 yıldır burada yaşıyoruz. Eşim çalışamıyor kanser hastası. Büyük bir süreçten geçti, yoğun bakımda kaldı.

Şu an yine risk altında. Çaresiz böyleyiz. Orada burada kalıyoruz. Devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyoruz. Biz 20 gündür sokaklardayız, perişan aç susuz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Psikolojik olarak bunalımdayız.

Durumu iyi olanlar varsa el atsınlar bize yardım etsinler. Durumum bu, Allah görüyor. Allah kimseyi çaresiz, kimsesiz, yalnız bırakmasın. İlk önce Allah’tan sonra devlet büyüklerimden, hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bize yardım etsinler. Kafamı sokacak küçük bir ev istiyorum. Sağda solda hayvanlarım da var. Şu an kumanyaya, paraya, her şeye ihtiyacımız var” diye konuştu. 

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