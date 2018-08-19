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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriGündem Eşyalar kaybolunca evine gizli kamera koydu! İzleyince gözlerine inanamadı
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İHA
19.08.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Eşyalar kaybolunca evine gizli kamera koydu! İzleyince gözlerine inanamadı

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Sürekli eşyalarının kaybolması üzerine eve güvenlik kamerası koyan kiracı, eve giren hırsızın ev sahibi olduğunu görünce şaşkına döndü. Güvenlik kameralarına yakalanan ev sahibi ise kapının açık olduğunu kapatmak istediğini ifade etti.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dört katlı apartmanın ikinci katında oturan okul müdürü O.G.K, bir süredir evinde eşyalarının ortadan kaybolduğunu fark etti. Hırsızlık şüphesiyle kapı ve pencerelerini kontrol etmesine rağmen zorlama olmadığını fark eden O.G.K., bunun üzerine gizli kamera kurarak cep telefonu ile evi izlemeye başladı.

Telefondan izlediği evinin kapısının açıldığını fark eden O.G.K., içeriye bir kadının girdiğini gördü. Koşarak eve giden O.G.K., kapıyı açtığında ev sahibinin eşi S.T. ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, izledikleri kamera görüntülerinde S.T.'nin anahtarla kapıyı açtığı ve daha sonra içeriden tekrar kitleyip evin içinde dolaştığını ve eşyaları karıştırdığını tespit etti.

'SENİN YÜZÜNDEN BİRBİRİMİZE DÜŞTÜK'

O.G.K. ve eşi, "Tabaklarımı, çanaklarımı, nevresim takımlarımı, bardaklarımı da sen aldın. Her şeyimi sen aldın. Senin yüzünden birbirimize girdik' diyerek ev sahibi S.T.'ye tepki gösterdi. S.T.'nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği 'Kapı açıktı örttüm' dediği öğrenildi.

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