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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
04.02.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Eşya taşıma asansörü kiralayıp ağaçta mahsur kalan güvercini kurtardı

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Eşya taşıma asansörü kiralayıp ağaçta mahsur kalan güvercini kurtardı

Aksaray'da güvercinin ağaca bağlı ipe ayağının dolanıp mahsur kaldığını gören İsa Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayarak kuşu kurtardı.

Emlakçı İsa Avcıoğlu, Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken güvercinin ağaçta bağlı ipe ayağının dolanıp mahsur kaldığını gördü. Avcıoğlu, bir süre kendi imkanlarıyla kuşu kurtarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Avcıoğlu, 150 liraya eşya taşıma asansörü kiralayıp, kuşu kurtardı.

Güvercini tekrar gökyüzünde görmenin mutluluğunun tarifsiz olduğunu belirten İsa Avcıoğlu, "Arkadaşlarımızla havanın güzel olması sebebiyle yürüyüş yapıyorduk. Beyaz bir güvercinin söğüt ağacına çarptığını gördük sonra güvercin ağacın çatalına ayağı takıldı ve uçamadı. Biz de ağacı salladık uçsun diye uçmadı. Sonra gidelim dedik. Vicdanım elvermedi; çünkü açlıktan ve susuzluktan ölebilirdi. Ne yapalım, diye düşünürken binalara eşya taşıyan bir arkadaşım aklıma geldi. Onu aradım, '150 lira alırım' dedi. Ben de 'Önemli değil güvercini kurtaralım' dedim. Geldi ve sonra asansör vinçle güvercini kurtardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu kuşu tekrardan gökyüzünde görmenin mutluluğu hiçbir şeye değişilmez" diye konuştu.

Eşya taşıma asansörü kiralayıp ağaçta mahsur kalan güvercini kurtardı

Eşya taşıma asansörü kiralayıp ağaçta mahsur kalan güvercini kurtardı

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