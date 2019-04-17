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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Estetik ameliyatı hayatını kararttı!

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Estetik ameliyatı hayatını kararttı!

İzmir’de plastik cerrah Doktor S.A.K’ya, meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı olan Ümran Ayvaz tam bir kabus yaşadı. Ameliyatın ardından dikişleri patlayan, enfeksiyon kapıp memelerinde yaralar açılan Ayvaz, “Hayatımı karartan doktordan şikayetçiyim” dedi.

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'de özel bir okulda öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Ümran Ayvaz, internetten bulduğu Plastik Cerrah Doktor S.A.K.'ya meme küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptıktan sonra hayatı karardı.

Ameliyattan sonra dikişleri patlayan ve iddiaya göre görüşmeyi bile kabul etmeyen doktorundan şikayetçi olan Ayvaz, "Ben birçok kadının hastalığı olan meme büyüklüğü sorunu için doktora gitmiştim. Ancak bana hayatı zindan etti, yaşadığım sıkıntılar her geçen gün arttığı gibi kendim bile aynada memelerime bakamaz hale geldim. Yaşadığım bu olay tam bir facia" dedi.

DOKTORU İNTERNETTEN BULDU

Akıl almaz olay geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşandı. Özel bir kolejde beden eğitimi öğretmenliği yapan 40 yaşındaki Ümran Ayvaz, gençlik yıllarından beri rahatsızlık yaşadığı büyük memelerinden kurtulmak ve dikleştirmek için ameliyat olmaya karar verdi.

İnternet ortamında ve arkadaş tavsiyesi ile özel plastik cerrahi kliniği olan Op. Dr. S.A.K'nin adresini ve telefonunu buldu.

12 BİN 500 TL ÖDEDİ

Aynı zamanda eski sporcu olan Ümran Ayvaz, Bornova'daki klinikte ikili yaptığı görüşme sonrası ameliyat olmaya karar verdi. Özel bir hastanede yapılan ameliyat sonrası Ayvaz, doktora anlaştığı 12 bin 500 TL parayı ödedi.

Yapılan ameliyat sonrası genç kadının büyük memeleri küçültüldü ve memeleri dikleştirildi. Ancak ameliyattan sonra dikişleri patlayan ve enfeksiyon kapan Ümran Ayvaz'ın hayatı karardı. Yaşadığı zor günler geçmediği gibi, memelerindeki yaralar arttı.

İddiaya göre ameliyatı yapan plastik cerrah S.A.K. kendisi ile ilgilenmediği gibi Ayvaz'ın telefonlarını çıkmayıp görüşme bile yapmadı.

GÜZELLİK DEĞİL İŞKENCEYE DÖNDÜ

Ümran Ayvaz, başka bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği ikinci bir doktora tedavisini yaptırmaya başladı. Ağrıları gün geçtikte artan Ümran Ayvaz, sadece adli yönden değil, Sağlık Bakanlığı'na kadar konuyu ihbar edeceğini ve başka bir kadının daha canı yanmadan bu tür faciyaya son verilmesinin gerektiğini belirtti.

Büyük hayallerle ameliyat masasına yattığını belirten Ümran Ayvaz, "Ben ne beklerken, nelerle uğraşıyorum, Bunun adı sağlık ve güzellik için estetik derken, ızdırap ve işkence estetiği oldu.

Benimle ameliyat sonrası parayı alıp bir daha ilgilenmeyen bu doktorun yaptığı asla etik bir davranış değil. Bu yapılan tam bir facia estetiği" dedi.

 

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