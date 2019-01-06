Estetiğe geldi mahvoldu
Estetik için 3 yıl önce, 18 yaşındayken Türkiye’ye gelen Suudi genç kızın hayatı çene, kalça ve belden yağ aldırma ameliyatlarıyla kâbusa döndü. Shoq Khlalid Alharbi’ye iddiaya göre ameliyatta bakteri bulaştı ve vücudunda deri kaybı oluştu. Alharbi, 3 yılda 56 operasyon daha geçirdi.
Haberin detayları şöyle:
ÇENE DERKEN...
Londra’da bir üniversitede okuyan Shouq Khalid Alhabri, sosyal medyada paylaşılan estetik operasyon reklamlarından etkilenerek İstanbul’da özel muayenehanesi olan estetik cerrahı Ö.E. ile iletişime geçti. Daha sonra 27 Temmuz 2015´te annesi ve kız kardeşi ile İstanbul’a gelen Alharbi, başlangıçta sadece çene ameliyatı olmak üzere cerrahla görüştü. Görüşmede genç kız, doktorun da yönlendirmesi ile belden yağ aldırma ve kalça silikon estetiği yaptırmaya karar verdi. Toplam 10 bin dolara anlaşan Alharbi, 4 Ağustos 2015'te ameliyata girdi. Çene ve diğer ameliyatların ardından genç kızın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Durumu ağırlaşan Alharbi’nin operasyon geçirdiği bölgelerde koyu renkli yumru büyüklüğünde morarmalar ve çürümeler oluştu.
SERVET ÖDEDİLER
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, aile sağlık durumu giderek kötüleşen genç kızın tam teşekküllü bir hastaneye nakil edilmesini istedi. Ancak hastane yönetimi hastanın yüzde 80 hayati tehlikesinin olduğunu belirterek ailenin talebini geri çevirdi. Bunun üzerine aile, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ile görüştü ve kızlarının hastaneye nakledilmesi için yardım istedi. Başkonsolosluğun da girişimi ile Alharbi başka hastaneye kaldırıldı. Burada 1 ay içinde 21 ayrı ameliyata giren genç kızın tedavi masrafları toplam 519 bin 814 lira tuttu.
Daha sonra hastanenin de yönlendirmesi ile genç kızın tedavisinin Almanya’da devam ettirilmesi kararlaştırıldı. 11 Eylül 2015’te Alharbi’nin nakli özel bir ambulans uçakla Almanya’daki hastaneye yapıldı. Almanya’da da 36 kez ameliyat masasına yatan Shouq Khalid Alhabri’nin tedavi masrafları yaklaşık 60 bin Euro tuttu. Baba Alharbi’nin bu süreçte kızının tedavi masraflarını ödeyebilmek için Suudi Arabistan’da bulunan villa tipi 2 gayrimenkul ve 2 lüks aracını satıp 2 milyon 500 bin riyal borç aldı.
DR: SORUN YOKTU
Estetik cerrahı Ö.E. ise genç kızın operasyondan 1-2 gün sonra taburcu olduğunu, olaydan sonra hep birlikte dışarıda yemek yediklerini bu sürede hiçbir sağlık sorununun olmadığını söyledi. Aynı ameliyatı Alharbi’nin diğer kız kardeşine de yaptığını belirten Ö.E., operasyondan yaklaşık 8 gün sonra Alhabr'ın şikâyetlerinin başladığını söyledi. Söz konusu rahatsızlığın kalça bölgesindeki hijyen sorunlarından dolayı yaşanmış olabileceğini kaydeden Ö.E., ayrıca olaydan sonra ailenin kendisiyle irtibata da geçmediğini söyledi. m Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/DHA
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
ALHARBİ’nin avukatı Madona Movsesyan, genç kızın kabus dolu 3 yılı için maddi ve manevi tazminat davası açtılarını söyledi. Movsesan, müvekkilinin haksız eylem nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi için şimdilik 539 bin 814 Türk Lirası 75 kuruş, 59 bin 114 Euro 32 sent ve 28 bin dolar maddi tazminat ile 200 bin lira manevi tazminat istedi.
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