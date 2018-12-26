Eşten tahliye
Özbekistanlı N.M. (34), 7 Eylül’de Küçükçekmece’de karakola giderek taksici Ö.Ö.’den şikâyetçi oldu. N.M., daha önce telefon numarasını verdiği Ö.Ö’nün bir gün kendisini arayıp buluşmak istediğini söyledi. Yemek yediklerini belirten N.M. “Daha sonra ıssız bir yerde aracın içinde tecavüz etti” dedi. Ö.Ö. suçlamayı reddetse de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda Ö.Ö. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’dan en az 12 yıl, ‘şantaj’dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi.
Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.Ö.’nün eşi N.Ö. olayı duyduğunda müşteki N.M. ile buluştuğunu belirterek “Neden şikâyetçi olduğunu sordum. O da ‘Aslında ben şikâyetçi olmayacaktım. Ama eşinle anlaşamadık. Bu nedenle şikâyetçi oldum’ dedi. Benden 6 bin TL para istedi. Parayı denkleştirip ödeyeceğimi söyledim. Bir süre sonra bana telefondan ‘Hayırdır, hiç sormadınız. Şikâyetimi geri almayacağım, kusura bakma size güvenmiyorum’ diye mesaj attı” dedi.
HER CUMA İMZA VERECEK
Hâkim mübaşirden telefonu isteyerek gelen mesajın numarasının müştekinin telefon numarasıyla aynı olduğunu tespit etti. Mahkeme, tutuklamadan elde edilmek istenen yararın adli kontrol uygulamasıyla da sağlanabilecek olması gerekçesiyle sanığın tahliyesine, her cuma günü en yakın kolluk birimine giderek imza atmasına karar verdi.
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