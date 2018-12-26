Eşten tahliye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşten tahliye
GeriGündem Eşten tahliye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Eşten tahliye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşten tahliye

Özbekistanlı N.M. (34), 7 Eylül’de Küçükçekmece’de karakola giderek taksici Ö.Ö.’den şikâyetçi oldu. N.M., daha önce telefon numarasını verdiği Ö.Ö’nün bir gün kendisini arayıp buluşmak istediğini söyledi. Yemek yediklerini belirten N.M. “Daha sonra ıssız bir yerde aracın içinde tecavüz etti” dedi. Ö.Ö. suçlamayı reddetse de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda Ö.Ö. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’dan en az 12 yıl, ‘şantaj’dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi.

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.Ö.’nün eşi N.Ö. olayı duyduğunda müşteki N.M. ile buluştuğunu belirterek “Neden şikâyetçi olduğunu sordum. O da ‘Aslında ben şikâyetçi olmayacaktım. Ama eşinle anlaşamadık. Bu nedenle şikâyetçi oldum’ dedi. Benden 6 bin TL para istedi. Parayı denkleştirip ödeyeceğimi söyledim. Bir süre sonra bana telefondan ‘Hayırdır, hiç sormadınız. Şikâyetimi geri almayacağım, kusura bakma size güvenmiyorum’ diye mesaj attı” dedi.

Eşten tahliye

HER CUMA İMZA VERECEK

Hâkim mübaşirden telefonu isteyerek gelen mesajın numarasının müştekinin telefon numarasıyla aynı olduğunu tespit etti. Mahkeme, tutuklamadan elde edilmek istenen yararın adli kontrol uygulamasıyla da sağlanabilecek olması gerekçesiyle sanığın tahliyesine, her cuma günü en yakın kolluk birimine giderek imza atmasına karar verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ankara'da okullar tatil edildi! Valilikten açıklama...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Arimah' açıklaması

Dehşet saçmıştı... Yakalandı

'FBI soruşturmasını takip ediyoruz'