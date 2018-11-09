Eşsiz mirası takipteyiz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan önceki gün Dünya Şehircilik Günü’nde ‘imar barışını birilerinin istismar etmesine göz yummadıklarını’ söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise Kapadokya’da 1 Ocak 2018’den sonra yapılan 108 kaçak inşaatın yıkılacağını belirterek, denetimlerin devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamalar doğrultusunda beş ilçe sınırına giren belediye başkanlarına bir haftada neler yaptıklarını sorduk.

Yanıtlar şöyle:

Uçhisar, 58 kaçak inşaatla dosya sayısı en fazla olan ilçe. Denetimler geçen hafta da devam etti ve yeni kaçak inşaatların tespiti yapıldı. Belediye encümeni 6 dosya için yıkım kararı aldı ve sahiplerine 10 ila 15 gün içinde yıkım yapmaları tebliğinde bulundu. Her birine 1300 ila 22 bin 500 lira arasında ceza kesti. Belediye Başkanı Ali Karaaslan, 31 Aralık 2018’den sonra yapıldığı tespit edilen tüm binaları yıkacaklarını, savcılıklara da suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.

Ortahisar’da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olarak 20’nin üzerinde kayadan oyma tespiti yapıldı. Belediye Başkanı İsmail Genç, şu ana kadar bir yıkım olmadığını söyledi. Genç, “Biz size ancak 31 Aralık’tan sonra net bir şey söyleyebiliriz. Çünkü hâlâ tespitlerimizi yapıyoruz. Uydu resimlerine bakılacak, tespitler yapılacak. 8 - 10 yere ceza gönderdik, ilgili kurumlar da savcılığa veriyor” diye konuştu.

KANUNİ SÜRE BEKLENİYOR

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce şunları söyledi: “Arkadaşlarımız sürekli arazide. Bu yıl yapılan kaçakları encümene getiriyorlar biz de gerekeni yapıyoruz. 20 civarında var dosya var ve sürekli de geliyor. Yasaya göre encümen kararından sonra ilgililere tebliğ edilir, 60 gün içinde bölge idareye dava açma hakları var, bu süreyi de beklememiz gerekiyor. Bu süreyi geçen olduğunda yıkıma başlayacağız. Encümenden 20 civarında yer için yıkım kararı aldık. Kanuni süreleri bekliyoruz, kendileri yıkmadığı takdirde biz yıkacağız.”

Göreme’de 12 kaçak inşaatın tespiti yapıldı ancak henüz yıkım olmadı. Başkan Nuri Cingil ise imar mevzuatı çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek, “12 dosya, encümende görüşülüp vatandaşa tebliğ ediliyor, adam ‘Hata ettik, kendi gücümle kaldırıyorum’ derse tamam. Devletten büyük kimse yok. Ama adamı bulamazsanız postaya verecek ya da muhtar tarafından tebliğ yapılacak. Bu bir süreç ama adalet yerini bulacaktır” diye konuştu.

Ürgüp’te ise sadece 5 dosya için kaçak inşaat işlemi yapılmış. Belediye Başkanı Fahri Yıldız, “Bize intikal eden sadece 5 dosya var. Bunlardan ikisi de önceki gün geldi. En az intikal bizim sınırlarımızda. Bu konudaki hassasiyetimiz net. İşin içinde vatandaşın geçimi ve seçim var, imar barışı yasasını işlerine geldiği gibi anladılar ama biz hiç taviz vermedik. Seçimi kaybetsek, aday gösterilmeyeceğimi bile bilsem bu bölgenin korunması için mücadeleye devam edeceğim” dedi.

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