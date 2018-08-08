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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.08.2018 - 05:52, Son Güncelleme:

Esrarengiz ölüm! Eşini odaya kilitleyip düşmüş

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Esrarengiz ölüm! Eşini odaya kilitleyip düşmüş

Tekirdağ’da, 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 25 yaşındaki Seren Aydın’ın, tartıştığı eşini odaya kilitledikten sonra balkondan düştüğü ifade edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Seren Aydın (25), 6'ncı kattan düşmüştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sara hastası genç kadının "kriz geçirerek mi düştüğü", yoksa "intihar mı ettiği" soruları otopsiden sonra yanıt bulacak. Çiftin 2 yaşındaki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirlendi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tepe Emlak Konutları A-15 Blok'un 6'ncı katında meydana gelmişti. Ev hanımı olan Seren Aydın, bir fabrikada çalışan 5 yıllık eşi Samet Aydın'a mesaj atarak evde olduğunu söyledi. Evde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle Seren Aydın eşinin üzerine odanın kapısını kilitleyerek balkona çıktı. Ardından da genç kadın, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'NÖBET GEÇİRMİŞ OLABİLİR'

Polis, olayla ilgili Aydın'ın eşi Samet Aydın'ın ifadesine başvurdu. Samet Aydın, "Eşim ile bir sorunumuz yoktu. Kapıyı üzerime kilitledi. Ne olduğunu anlayamadım. Pencereden aşağıdakilere seslenip yardım istedim, evin ve odanın kapısının açılmasını sağladım. Eşim intihar edecek birisi değildi ama sara hastasıydı. Nöbet geçirip aşağıya düşmüş olabilir" dedi. Seren Aydın, dün Silivri'nin Beyciler köyünde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6'ncı kattan atlayarak intihar mı ettiği, yoksa sara krizi geçirip mi düştüğü otopsinin ardından netlik kazanacak. (SABAH)

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