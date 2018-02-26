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    Esrarengiz Ã¶lÃ¼m cinayet Ã§Ä±ktÄ±

    Ali AKSOYER/Ä°STANBUL(DHA)Â
    26.02.2018 - 18:32 | Son GÃ¼ncelleme:

    ATAÅžEHÄ°R'deki evinde Ã¶lÃ¼ olarak bulunan GÃ¼rcistan uyruklu 50 yaÅŸÄ±ndaki Maiko Dzidziguriâ€™nin cinayete kurban gittiÄŸi tespit edildi. KadÄ±nÄ±n cesedi Ã¼zerinde yapÄ±lan otopsi sonucu boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Polis olayla ilgili soruÅŸturmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

    AtaÅŸehir YeniÅŸehir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanÄ±n 2inci katÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§inde meydana gelen olayda, GÃ¼rcistan uyruklu Maiko Dzidziguri (50), yalnÄ±z yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinde Ã¶lÃ¼ olarak bulunmuÅŸtu. Olay polis kayÄ±tlarÄ±na ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼m olarak geÃ§miÅŸti.

    Adli TÄ±p Kurumunda yapÄ±lan incelemede hazÄ±rlanan Ã¶n raporda Maiko Dzidziguriâ€™nin boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. GÃ¼rcistan uyruklu kadÄ±nÄ±n bulunmasÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 4 gÃ¼n Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Polis, bu geliÅŸme Ã¼zerine Maiko Dzidziguriâ€™nin kim yada kimler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

    Etiketler: istanbul , AtaÅŸehir , Maiko Dzidziguri , son dakika
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