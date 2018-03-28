Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Esrarengiz cinayet! Beraber yaşayan çift öldürüldü…

    Esrarengiz cinayet! Beraber yaşayan çift öldürüldü…

    AFYONKARAHİSAR (İHA)
    28.03.2018 - 16:16 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar’da bir kadına şantaj yaptığı öne sürülen sevgililer silahla vurularak öldürüldü. Cinayeti işledikleri iddia edilen anne oğul gözaltına alınırken, annenin cinayeti tek başına işlediğini söylediği ileri sürüldü. 

    Olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde ikamet eden Hüseyin Arslan (37), beraber yaşadığı Bahar Karabağ (42) ile birlikte yine aynı mahallede ikamet eden R.K.’ya ellerinde uygunsuz görüntüleri ve fotoğraflarının bulunduğunu belirterek şantaj yaptı. R.K.’nın ilk eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Ü.A.'nın, olayı öğrenmesi üzerine Hüseyin Arslan ve Bahar Karabağ’ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdüğü iddia edildi. R.K. ve oğlu Ü.A. emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi R.K.’nın cinayeti tek başına işlediğini ve oğlu Ü.A.’nın olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili Bolvadin İlçe Emniyet ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Etiketler: sevgili , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri