Esra isminin anlamı nedir? Esra ne demek

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Esra ismi, Esra ne demek? sorusunu da merak ettirmektedir. TDK'da geçen sözlük anlamı itibari ile Esra isminin anlamı , 'en çabuk, pek çabuk' olarak yer almaktadır. Genel itibari ile benimsenen anlamı ise; çabuk, hızlı, yol gösterici, karanlıkta yol gösteren kimse olmaktadır. Öyle ki karanlıkta yol gösteren kimse manasını; İsra suresinde isminin geçmesiyle değerlendirilmektedir.

Esra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir.

Esra İsminin Genel Özellikleri

Bağlanmadan yana değildirler, muhakkak ki bulundukları ortamın değişmesini isterler. Aşık olmasını bilirler. Özgürlük hislerini savunan kişilerdir, özgürlükçü düşünceye sahiptirler. Özgürlüğü esas alan bu kişiler gerek ev gerekse de iş hayatında özgür davranmayı isterler. Tahammül sınırları esnek kimselerdir.