Esra Erol'un programına çıkmışlardı! Dün gece öldürüldü…

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C., evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma İdris C.’yi gözaltına alırken, anne ve babası ise hastaneye kaldırıldı.

Ali Keskin ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 arkadaşı, dün gece kütahya'dan otomobille Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyüne geldi. Ali Keskin, arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu İdris C.’nin evine gitti. Ali Keskin, avluda İdris C. ile hesaplaşmak istediğini söyleyerek, bağırmaya başladı. Avluya çıkan İdris C.'nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., Ali Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı söyledi.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin, av tüfeğiyle Şeref C. ile Havva C.'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Şeref C. belinden, Havva C. ise elinden yaralandı.

EVDEN ÇIKIP ATEŞ ETTİ

Bu sırada evde bulunan İdris C. de dışarı çıkarak, av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin kanlar içinde yere yığılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise koşarak kaçtı.

BABANIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ali Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Şeref ve Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Şeref C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

YAKINININ EVİNDE YAKALANDI

Jandarma olayın ardından kaçan İdris C.'yi, saklandığı yakınının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği ele geçirilirken, cinayette kullanılan silahın ise henüz bulunamadığı kaydedildi.

Yapılan incelemenin ardından Ali Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



BİR YIL ÖNCE TABANCAYLA VURMUŞ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C.'nin evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Ali Keskin'in yaklaşık bir yıl önce bir cenaze sırasında Hacıbeyli köyüne geldiği ve burada bilinmeyen nedenle İdris C.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı belirtildi.

EŞİNİN, KATİL ZANLISINA KAÇTIĞINI İDDİA ETMİŞ

Mayıs ayında ise bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan Ali Keskin'in, eşinin İdris C. ile kaçtığı ve 4 yaşındaki kız çocuğunun da alıkonulduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Gözaltındaki İdris C.'nin jandarmada ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



