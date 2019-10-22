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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Satılmış AKKAŞ/DHA
22.10.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Esra Erol'un programına çıkmışlardı! Dün gece öldürüldü…

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Esra Erol'un programına çıkmışlardı! Dün gece öldürüldü…

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İdris Coşgun, evini av tüfeğiyle basan Ali Keskin'i silahla vurarak öldürdü. Yaklaşık 4 ay önce de Ali Keskin'in Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak nikahlı eşinin İdris Coşgun ile kaçması sonrası ve 4 yaşındaki çocuğunun alıkonulduğunu iddia ettiği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C., evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma İdris C.’yi gözaltına alırken, anne ve babası ise hastaneye kaldırıldı.

Ali Keskin ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 arkadaşı, dün gece kütahya'dan otomobille Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyüne geldi. Ali Keskin, arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu İdris C.’nin evine gitti. Ali Keskin, avluda İdris C. ile hesaplaşmak istediğini söyleyerek, bağırmaya başladı. Avluya çıkan İdris C.'nin babası Şeref C. ile annesi Havva C., Ali Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı söyledi.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Keskin, av tüfeğiyle Şeref C. ile Havva C.'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Şeref C. belinden, Havva C. ise elinden yaralandı.

EVDEN ÇIKIP ATEŞ ETTİ

Bu sırada evde bulunan İdris C. de dışarı çıkarak, av tüfeğiyle Ali Keskin'e ateş etti. Ali Keskin kanlar içinde yere yığılırken, yanındaki 2 arkadaşı ise koşarak kaçtı.

BABANIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ali Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, Şeref ve Havva C. ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Şeref C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

YAKINININ EVİNDE YAKALANDI

Jandarma olayın ardından kaçan İdris C.'yi, saklandığı yakınının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeği ele geçirilirken, cinayette kullanılan silahın ise henüz bulunamadığı kaydedildi.

Yapılan incelemenin ardından Ali Keskin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BİR YIL ÖNCE TABANCAYLA VURMUŞ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, İdris C.'nin evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin'i tüfekle vurarak öldürdüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşamını yitiren Ali Keskin'in yaklaşık bir yıl önce bir cenaze sırasında Hacıbeyli köyüne geldiği ve burada bilinmeyen nedenle İdris C.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı belirtildi.

EŞİNİN, KATİL ZANLISINA KAÇTIĞINI İDDİA ETMİŞ

Mayıs ayında ise bir televizyon kanalında canlı yayına çıkan Ali Keskin'in, eşinin İdris C. ile kaçtığı ve 4 yaşındaki kız çocuğunun da alıkonulduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Gözaltındaki İdris C.'nin jandarmada ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Esra Erolun programına çıkmışlardı Dün gece öldürüldü…

 

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