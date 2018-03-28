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    Eşofmanlı protokol!

    Hürriyet Haber
    28.03.2018 - 17:27 | Son Güncelleme:

    Mersin’in Çamlıyayla İlçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızının nikahına, milletvekili ve belediye başkanlarının “Maraton koşusundan geliyoruz” gerekçesiyle eşofmanla katılmaları tepkiyle karşılandı. Nikaha katılanlar, “İyi ki yüzme yarışından gelmiyorlar, yoksa mayoyla geleceklermiş” diyerek, konukların rahatlığını ayıpladı.

    Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızı Funda Tepebağlı, hayatını Berkay Değer ile birleştirdi. Tarsus Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenine MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP'li olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da katıldı.

    Nikahı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kıyarken diğer protokol mensupları ile şahitlik yaptı. Milletvekili ve başkanların nikaha terli eşofmanları ile gelmesi tartışma konusu oldu. Milletvekili ve başkanlar, nikah saatinin Uluslararası Tarsus Maratonu'nun saati ile çakıştığını belirttiler. Protokol üyeleri etkinlikten sonra çifti ve aileleri fazla bekletmemek için nikaha böyle geldiklerini söyledi.

    FOTOĞRAFLARI BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

    Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, fotoğrafları Facebook hesabından paylaştı. Can, "Çamlıyayla Belediye Başkanımız İsmail Tepebağlı’nın kızı Funda ve Berkay Değer’in nikahlarına şahitlik ettik. Çiftimizi kutlar, ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

    Eşofmanlı protokol

    Etiketler: eşofman , gündem
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