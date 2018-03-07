Esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi 2018

Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan esnafların iş hacimlerini yükseltmesi ve kalkınmasını sağlamak için verilen esnaf kefalet kredileri, esnaflık yapan vatandaşların merak ettiği konulardan. Esnaf kefalet kredisi almak için başvuru yapmayı düşünen kişiler, bu krediyi nasıl alabileceklerini araştırıyor? Peki esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? Esnaf kefalet kredisi kimlere verilir? Esnaf kefalet kredisi başvurusu için hangi evraklar gerekli? İşte, esnaf kefalet kredileri hakkında merak edilen detaylar.

ESNAF KEFALET KREDİSİ NEDİR?

Esnaf kefalet kredisi, büyük veya küçük esnafları destekleyen nakit ihtiyaçlarını karşılayabilen kredidir. Bu krediyi alabilmek için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir.

ESNAF KEFALET KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Esnaf kefalet kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların yerine getirmesi gereken bazı şartlar var.

Peki nedir bu şartlar? İşte Esnaf kefalet kredisi almak için taşımanız gereken şartlar;

Esnaf ve sanatkar olmak,

Esnaf ve sanatkarlar odasında kayıtlı sicilin olması

Kefalet veren kooperatifin bölgesinde bulunan bir adreste ikamet etmek ya da iş yeri bulundurmak

Eş zamanlı olarak birden fazla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri ile ortak olmamak

Vergi borcunuzun bulunmaması ve banka kredi notu değerinizin yüksek olması

En az bir yıldır esnaflık yapıyor olmak.

ESNAF KEFALET KREDİSİ NASIL ALINIR?

Yukarıdaki belirtilen başvuru şartlarını yerine getiren kişiler, bağlı bulundukları kooperatiflere yazılı olarak başvuruda bulunmalıdır. Başvuru yapılan esnaf kooperatifinin yönetim kurulu ilgili başvuruyu değerlendirmek üzere kabul eder. Yönetim kurulu değerlendirmek üzere aldıkları bu kararı, 15 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirir ve sonuç hakkında başvuru yapan kişiyi bilgilendirir. Yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, başvuru yapılan kooperatif Halk Bankası’na gerekli bilgileri iletir. Bankanın da incelemelerde bulunarak onay vermesi halinde kredi için başvuru yapan kişiye kredi verilir.



ESNAF KEFALET KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet )

Vergi levhası fotokopisi (2 adet )

Oda kayıt belgesi ( 2 adet )

Esnaf sicil günlük tasdiknamesi ( 2 adet )

Yeni üye olacak esnaf için (4 adet ) resim

İkametgah belgesi ( nüfus kayıt örneğiyle birlikte) (2 adet )

Vergi dairesi mükellefiyet belgesi ( 2 adet )

Yıllık ciroyu gösteren belge ( 2 adet )

S.G.B. (Bağkur-SSK-İsteğe Bağlı) Fotokopi

Şoför Esnafı İçin Ticari Araç Ruhsat (Aslı ve Fotokopisi)