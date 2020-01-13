Esma isminin anlamı nedir? Esma ne demek

Esma isimler ya da adlar demektir. Esma-ül Hüsna kelimesinde Allah'ın güzel isimleri olarak açıklanmaktadır. Esma ismi kız ismi olarak kullanılmaktadır. Kökeni Arapça olan bir isim olarak ülkemizde çoğunlukla tercih edilmektedir.

Esma İsminin Anlamı Nedir?

Çocuklara verilecek isimlerin anlamları ve kişilik özellikleri merak edilmektedir. Kız çocuklarına verilen esma isminin anlamı "isimler, adlar, işitme " şeklinde açıklanmaktadır.

Esma İsminin Özellikleri

Karışık ve hareketli bir ruh dünyasına sahip olması özelliği çevresi tarafından da kolayca gözlemlenmektedir. Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan renkli bir kişiliğe sahiptir. Hayalperest kişiliği ile hayal kurmayı sever ve bu konuda aşırıya kaçmaktan çekinmez. Çevresini ve gelişen olayları algılama özelliği oldukça gelişmiştir. Bu özelliği ile birlikte oldukça zekidir. Zekasını kullanma noktasında gelişmiş bir yeteneğe sahiptir.

Üstün zekası ile ticari faaliyetlerde oldukça başarılı olmaktadır. Monoton bir yaşantıdansa daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemiştir. Özgürlüğüne düşkün olması nedeni ile bağlanmaktan hiç hoşlanmamaktadır.

Esma ismi Kur 'an da geçen kız isimleri arasında yer almaktadır. Esma-ül Hüsna Allah'ın güzel isimleri olarak geçmektedir. Ayrıca Hz. Ayşe’nin kız kardeşinin adı da Esma’dır.