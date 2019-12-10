Esma Çevik kimdir?
Şırnak'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan iki askerlerden birinin kadın astsubay bomba imha uzmanı Esma Çevik olduğu ortaya çıktı. Türkiye’yi yasa boğan haber ardından Esma Çevik’le ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Esma Çevik kimdir?
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce Pisikayası Tepesi bölgesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP), güvenlik güçlerince imhası sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Esma Çevik, 1988 doğumluydu. Evli olan Esma Çevik’in 2 kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.
PAMİT Komutanı Esra Çevik'in imha görüntüleri Jandar Genel Komutanlığı’nın resmi Twitter adresi üzerinden paylaşılmıştı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Esra Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.
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