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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
04.11.2019 - 01:53, Son Güncelleme:

Esma arkadaşını sorunca... Tam 2 saat sürdü

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Esma arkadaşını sorunca... Tam 2 saat sürdü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Esma Y. (21), yine alkollü olarak direksiyon başına geçince bir araca çarparak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan Esma Y., yanında bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine, olay yerine dönen ekipler yaptıkları aramada kimseyi bulamadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 yolu Eşme mevkiinde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y. yönetimindeki 34 VK 4185 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen M.B. (25) yönetimindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle cip, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ

Uçurumdan aşağıya inen itfaiye ekipleri, cipin içerisinde sıkışan Esma Y.yi bulunduğu yerden alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Esma Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Esma Y.nin hastanede yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Esma Y.nin hastanedeki tedavisi sırasında doktorlara kaza sırasında yanında başka bir arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine olay yerinden ayrılan jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye geri döndü.

KİMSE BULUNAMADI

Yaralı kadının hastanedeki sözleri üzerine arama çalışması başlatan ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı.

Yaklaşık 2 saat sürdürülen çalışmanın ardından herhangi bir sonuca varılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

Bu arada, cipin sürücü emniyet kemerinin takılmadığı, kemer yuvasına ise uyarı sesini kapatmak için kullanılan kemer tokası olduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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