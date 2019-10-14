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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Eskort sitesinden ulaştığı kadınlara dehşeti yaşattı!

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Eskort sitesinden ulaştığı kadınlara dehşeti yaşattı!

Adana'da eskort sitesinden ulaştığı 5 kadına silah çekip, "Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın" diyerek 9 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının gasp ettiği paralarla kredi kartı borcunu ödediği ileri sürüldü

Adana'da eskort sitesinden ulaştığı 5 kadına silah çekip, "Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın" diyerek 9 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir dondurmacıda paketçi olarak çalışan Mehmet Can Y. (21), internet üzerinden eskort sitesinden bulduğu N.T.’yle (25) para karşılığında ilişkiye girmek için anlaştı. N.T.’nin evine giden zanlı genç kadınla bir süre sohbet ettikten sonra yanında bulunan kurusıkı silahı kadına doğrultarak para istedi. N.T.’den 3 bin 300 lira para alan Mehmet Can Y., “Dayının selamı var. Bu işi bırak” dedikten sonra kadının cep telefonundan kendi numarasını silerek evden çıktı. Hayat kadını N.T. polise giderek şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Bürü Amirliği dedektifleri, silahlı gaspçının kimliğini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye alırken Mehmet Can Y. de internet üzerinden bulduğu bir diğer hayat kadını A.D. (23) ile irtibata geçti. Kadınla anlaşan Mehmet Can Y., A.D.’nin Seyhan ilçesinde bulunan evine gitti. Mehmet Can Y., “Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın” demesi üzerine A.D., çığlık atarak yardım istedi. Genç kadının bağırmasıyla paniğe kapılan şahıs evden kaçarak kendisine yeni bir kurban aramaya başladı.

Olaydan bir gün sonra T.Ç.’nin (23) evine cinsel ilişkiye girme bahanesiyle giden Mehmet Can Y., bir taraftan silahını diğer taraftan da bıçağını çekerek genç kadından para istedi. T.Ç.’den 4 bin lira para alan Mehmet Can Y., “Dayının selamı var. Bu işi bırakacaksın” dedikten sonra evden çıkıp kaçtı. Silahlı gaspçı aynı yöntemle 22 yaşındaki G.Ç.’den 800 lira birkaç gün sonra da 27 yaşındaki A.A.’dan da 550 lira para aldı. Polis, mağdur kadınların apartman girişlerinde bulunan güvenlik kameralarından zanlının daha önce sabıkası bulunmayan Mehmet Can Y. olduğunu belirledi.

Gasp dedektifleri, zanlıyı iş yerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin, “Para karşılığı ilişkiye girmek için anlaştık. Ancak daha sonra ilişkiye girmeyi reddettiler ben de paramı geri almak için silah çektim” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

Kadınlardan adlığı yaklaşık 9 bin lira parayla kredi kartı borcunu ödediği ileri sürülen zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ‘konutta silahlı yağma’ suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkan Mehmet Can Y., tutuklanırken mağdur kadınlara ‘fuhşa aracılık’, ‘fuhşa yer ve imkan temin etmek’ suçundan idari ve adli işlem yapıldı.

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