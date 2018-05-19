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    'Eşkıyaya dünyaya hükümdar olmaz'

    Hürriyet Haber
    19.05.2018 - 01:34 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kudüs için düzenlenen mitingde şöyle konuştu:

    “Bugün burada ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz’ diye haykırıyoruz. Filistin Türkiye’nin meselesidir. Meşru ve barışçı gösteri yapan savunmasız çocukların, kadınların, gençlerin üzerine kurşun yağdırdılar. Bunu yapanlar tarih önünde sorumludur ve hesabını mutlaka vereceklerdir. Vahim bir yanlışa imza atarak büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyan ABD yönetimi ve Başkanı da aynı şekilde bu zulme ortak olmuştur. Hitler’e, Mussolini’ye özenen İsrail yönetimi bir kez daha işgalci olduğunu, hak-hukuk tanımadığını dünyaya göstermiştir. Uluslararası hukuku tanımadığını dünyaya ilan etmiştir. Türk milleti olarak insanın, insanlığın vicdanına kurşun sıkan İsrail’i şiddetle lanetliyorum. Filistin çaresiz değilsin. Yüce Türk milleti 81 milyon sizinle beraberdir. Filistin halkının haklı davası bizim davamızdır. İsrail hamisiyle efendisiyle elbet yalnız kalacaktır. İnsanlığın vicdanı zulme boyun eğmeyecektir. Ne yazık ki masum insanları katlettiği yetmez gibi yaralılara yardıma da izin vermiyor İsrail yönetimi. İnsani yardımlar konusunda devlet olarak da millet olarak da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletler’i, gerekirse başka organları harekete geçirerek mutlaka yaralı kardeşlerimizin yarasını saracağız.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri , gündem
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