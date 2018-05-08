'Eşkıya Hamido' 104 yaşında hayatını kaybetti! PKK'ya karşı mücadele vermişti

1950'li yıllarda Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde çok sayıda adamıyla dağlara çıkarak eşkıyalık yapan ve 'Eşkıya Hamido' lakabıyla bilinen Hamit Aydemir, ikamet ettiği Bahçelievler Mahallesi’ndeki apartman dairesinde 104 yaşında hayatını kaybetti. Aldemir'in cenazesi otopsinin ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda defnedildi. 1967 yılında silahını bırakarak, teslim olan Aldemir, cezasını çektiği cezaevinden tahliye olduktan sonra güvenlik korucusu olarak, terör örgütü PKK’ya karşı mücadele vermişti.



PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu



Aldemir, son röportajında da, terör örgütü PKK’ya ve yaptığı eylemlere tepki göstermişti. Hiçbir silahlı gücün devletle baş edemeyeceğini belirten Aldemir, “Devlet kimsenin düşmanı değildir. Devlet, bütün halkının barış içinde, kardeşçe yaşamasını istiyor. Devlet boşu boşuna kimseye zarar vermez. Ben sana zarar vermezsem devlet gelip bana zarar vermez. PKK silahla hiçbir yere varamaz, zulümle kimse hiçbir yere varmamış, varamaz da. Devlet kimdir, devlet biziz. Kimse Türkiye'yi dize getiremez. Biz kaç sene eşkıyalık yaptık ne oldu. Ömrümün yarısını dağlarda geçirdim” diyerek, terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu.