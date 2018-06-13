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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali bu sahne ile dikkat çekti

    Hürriyet Haber
    13.06.2018 - 08:28 | Son Güncelleme:

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde dün akşam dikkat çeken sahneler ardı ardına yaşandı. Hızır en büyük düşmanı Sam'i hiç beklemediği bir tuzağın içine çekerken, Yaşar'ın aslında ölmemesi ve bunun da planın bir parçası olması izleyicileri heyecanlandıran anlar arasında yerini aldı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde başka neler yaşandı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde, Yaşar'ın aslında ölmediği bunun da Hızır'ın bir planı olduğu ortaya çıktı. Ünal ve Hızır'ın hazırladığı ortak plan ile Sam büyük tuzağın içine düştü ve Yaşar tarafından öldürüldü. Tüm bunlar yaşanırken, Hızır ve Meryem boşanma kararında anlaştı ve boşandılar. Sezon finalinde iki ismin ayrılığı damga vururken dizinin final sahnesinde duygusal anlar yaşandı

    Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

     Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalini izlemek için tıklayın

    Etiketler: dizifragman , sezon finali , son dakika , haberler
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