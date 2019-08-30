Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor?
Dizi sezonunun açılmasına kısa süre kala, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon heyecanlı bir finalle sevenlerine kısa süreliğine veda eden dizinin başlayacağı tarih, EDHO hayranları tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği 139. bölümü ile sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman başlayacağı, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer almaya başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mustafa Üstündağ gibi isimlerin paylaştığı dizide, bu sezon da birbirinden heyecanlı anlar ekranlara gelecek. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman? İşte, dizi ile ilgili merak edilenler.
Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, ATV dizilerinin genel olarak eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması dolayısıyla, dizinin 10 Eylül Salı günü ekranlarda olacağı söylenebilir.
DİZİNİN SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık
içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
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