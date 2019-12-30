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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.12.2019 - 16:36,Son Güncelleme:/

Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili

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Eskişehir'in iki ilçesinde okullara kar tatili

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

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